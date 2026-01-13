Cartola BBB: tudo o que você precisa saber sobre o fantasy game

BBB 26: reality terá o Cartola BBB como fantasy game, com escalações, dinâmicas, palpites e um sistema de pontuação que inclui ganhos e perdas. (Divulgação/Gshow /Divulgação)
Redatora
Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 15h16.
O BBB 26 estreitou na última segunda-feira, 12, com o Cartola BBB, um fantasy game que coloca o público para prever resultados do reality show. No aplicativo, o usuário pode escolher participantes, montar equipes e disputar pontuações em rankings gerais e entre amigos.
A cada rodada, o jogador escala quem acredita que terá bom desempenho na casa. As ações ao longo da semana geram pontos positivos ou negativos, permitindo comparar estratégias e resultados entre usuários.
O Cartola BBB é um fantasy game baseado no que acontece dentro do programa. A dinâmica lembra o Cartola do futebol, no qual o desempenho dos atletas define a pontuação. No Big Brother Brasil, o critério passa a ser o comportamento e as conquistas dos participantes.
Além de montar o time, o jogador pode fazer palpites sobre dinâmicas como liderança, anjo e paredão. Cada acerto rende pontuação extra.
O game contabiliza ganhos e perdas de acordo com o que acontece na casa. Entre os eventos que rendem pontos positivos estão:
Também há ações que geram perdas para o usuário. Entre elas estão:
Determinadas combinações não acumulam entre si, dependendo da regra aplicada pelo programa e da dinâmica da rodada.
A janela de escalação define o período em que o usuário pode escolher ou alterar o time. Enquanto estiver aberta, as ações da casa não contam pontos. Após o fechamento, o jogo considera tudo o que ocorrer no programa até a abertura da rodada seguinte.
Na primeira semana, a janela pode ficar aberta por mais tempo. Nenhuma ação dentro do reality gera pontuação até o encerramento da janela.
Com o avanço da temporada, o número de jogadores escaláveis diminui:
Sim. O aplicativo permite criar ligas e acompanhar o desempenho de outros usuários. Na aba “Amigos”, é possível seguir perfis, comparar pontuações e conferir estatísticas por rodada.
Além do ranking geral, o jogador pode disputar pontuação entre conhecidos, ampliando a competição dentro do game.
Os palpites são integrados ao gshow e valem pontos extras. Cada enquete tem período de abertura e fechamento e permite apenas uma participação por rodada.
Ao acertar a aposta, o jogador recebe +5 pontos. Os palpites podem envolver o vencedor de dinâmicas, votações ou decisões do programa.