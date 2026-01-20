BBB 26: enquete aponta saída de sister com mais de 50% dos votos

O que indicam as pesquisas?
Em uma parcial do Votalhada, Aline aparece com 54% dos votos, seguida por Milena, com 36%, e Ana Paula, com 10%.
No consolidado de segunda-feira, 19, o site apontou também a saída de Aline por uma larga diferença. Ontem, antes do Sincerão e com dados do YouTube, Twitter e Telegram, Aline estava com 48,28%, Milena com 35,28%, e Ana Paula Renault com 16,43%.
Nas plataformas individualmente, Aline também aparecia à frente em todos os canais: nos sites, com 40,92% contra 32,21% de Milena e 26,87% de Ana Paula; no YouTube, com 44,25%, seguida de perto por Milena com 43,75%, enquanto Ana Paula tem 12%; no Twitter, a vantagem de Aline é ainda maior, com 66,22%, enquanto Milena tem 33,16% e Ana Paula, 4,61%.
Novas pesquisas devem ser divulgadas ainda nesta terça-feira, 20, antes da eliminação.
Justificativa do Líder
O Líder Alberto Cowboy justificou o voto na Pipoca Milena pela falta de proximidade. Para o mineiro, a sister devia focar menos nas atividades da casa e mais na troca com os participantes.
Cowboy ainda citou o comentário que Milena fez durante a Prova do Líder, em que a ex-Casa de Vidro disse que Veteranos "já tiveram sua oportunidade".
Votos da casa
- Solange Couto votou em Paulo Augusto;
- Ana Paula Renault votou em Paulo Augusto;
- Breno votou em Paulo Augusto;
- Aline Campos votou em Paulo Augusto;
- Jonas Sulzbach votou em Paulo Augusto;
- Maxiane votou em Paulo Augusto;
- Brígido votou em Sol Vega;
- Sarah Andrade votou em Paulo Augusto;
- Edilson Capetinha votou em Sol Vega;
- Jordana votou em Edilson Capetinha;
- Marcelo votou em Paulo Augusto;
- Marciele votou em Juliano Floss;
- Juliano Floss votou em Sol Vega;
- Samira votou em Paulo Augusto;
- Babu Santana votou em Sol Vega;
- Milena votou em Paulo Augusto;
- Paulo Augusto votou em Sol Vega;
- Sol Vega votou em Juliano Floss;
- Matheus votou em Maxiane;
- Gabriela votou em Paulo Augusto;
- Leandro votou em Jonas Sulzbach;
- Chaiany votou em Brígido.
Paulo Augusto foi o mais votado, com 11 indicações.
Prova Bate e Volta
A Prova Bate-Volta foi disputada por Aline Campos, Ana Paula Renault e Paulo Augusto. A dinâmica era um jogo da memória, e o brother que acertasse mais placas iguais avançam na passarela. Paulo Augusto acertou mais e se livrou da berlinda.
Como votar?
A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.
O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.
A definição de quem sai do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.
Onde assistir o BBB?
Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.
No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.