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Quem lidera a Billboard? Stray Kids estreia no topo e Ella Langley mantém 1º lugar

Parada de singles mostra estabilidade no topo, enquanto sete dos dez primeiros álbuns são trabalhos recentes

Billboard Hot 100 e 200: “Choosin’ Texas” permanece como a música mais ouvida nos EUA, enquanto Stray Kids, Ariana Grande e Olivia Rodrigo lideram a disputa entre os álbuns (Reprodução / @ellalangleymusic/Instagram)

Billboard Hot 100 e 200: “Choosin’ Texas” permanece como a música mais ouvida nos EUA, enquanto Stray Kids, Ariana Grande e Olivia Rodrigo lideram a disputa entre os álbuns (Reprodução / @ellalangleymusic/Instagram)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 08h13.

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A semana das paradas da Billboard mostra um cenário de relativa estabilidade no topo do Hot 100, enquanto o Billboard 200 registra uma forte renovação entre os primeiros colocados. “Choosin’ Texas”, de Ella Langley, continua na liderança da principal parada de singles dos Estados Unidos, enquanto novos lançamentos ocupam as primeiras posições entre os álbuns.

'Choosin’ Texas' segue no topo do Hot 100

Choosin’ Texas”, de Ella Langley, permanece em primeiro lugar no Billboard Hot 100, mantendo a liderança diante de “I Knew It, I Know You”, de Taylor Swift, que aparece na segunda posição, e “Been by Now”, de Morgan Wallen, em terceiro.

Langley também aparece novamente entre os dez primeiros com “I Can’t Love You Anymore”, em sexto, “Be Her”, em décimo, e “Dandelion”, que também ganha destaque no Billboard 200.

A força de “Choosin’ Texas” no mercado americano não é uma surpresa. A música chegou a acumular 15 semanas no topo do Hot 100, segundo a Billboard, consolidando uma das maiores permanências recentes de uma música country na liderança da parada.

Confira o top 10 da Billboard Hot 100:

  1. Choosin’ Texas” — Ella Langley
  2. “I Knew It, I Know You” - Taylor Swift
  3. “Been by Now” - Morgan Wallen
  4. “Boston” - Stella Lefty
  5. “Hate That I Made You Love Me” - Ariana Grande
  6. “I Can’t Love You Anymore” - Ella Langley & Morgan Wallen
  7. “So Easy (To Fall in Love)” - Olivia Dean
  8. “Dracula” - Tame Impala & JENNIE
  9. “Man I Need” - Olivia Dean
  10. “Be Her” - Ella Langley

Billboard 200 apresenta novos projetos

A quantidade de lançamentos recentes entre os primeiros colocados mostra como o Billboard 200 está sendo impulsionado por semanas de estreia. Stray Kids, Ariana Grande, Olivia Rodrigo, Pooh Shiesty, Karol G, Drake e Role Model aparecem no Top 10 com trabalhos que movimentaram o consumo de álbuns nos Estados Unidos.

O Stray Kids alcançou o 1º lugar da Billboard 200 com “THIS & THAT”. O álbum registrou 369 mil unidades equivalentes nos Estados Unidos, sendo 357 mil provenientes de vendas tradicionais, o melhor desempenho do grupo em uma única semana nos dois formatos. Com o resultado, o Stray Kids chega ao seu nono álbum consecutivo a estrear no topo da Billboard 200, ampliando o recorde entre grupos neste século e igualando os Rolling Stones na segunda posição entre os grupos com mais lideranças na história da parada. Os Beatles permanecem isolados na liderança, com 19 álbuns em primeiro lugar.

Outro destaque é No Me Arrepiento de Sentir Tanto, de Karol G, que estreia em oitavo lugar. O desempenho também se conecta à força da cantora nas paradas latinas: o álbum chegou ao primeiro lugar da Top Latin Albums, segundo a Billboard.

“Dandelion”, de Ella Langley, aparece na quarta posição e ajuda a explicar a presença constante da cantora nas duas principais paradas da Billboard. A artista consegue, ao mesmo tempo, manter “Choosin’ Texas” no topo do Hot 100 e colocar seu álbum entre os trabalhos mais consumidos da semana.

Confira o top 10 da Billboard 2oo:

  1. “This & That” — Stray Kids
  2. “petal” — Ariana Grande
  3. “You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love” — Olivia Rodrigo
  4. “Dandelion” — Ella Langley
  5. “I’m the Problem” — Morgan Wallen
  6. “The Great Divine” — Noah Kahan
  7. “All Eyes on Shiest” — Pooh Shiesty
  8. “No Me Arrepiento de Sentir Tanto” — Karol G
  9. “ICEMAN” — Drake
  10. “Chuck Timely & The Hourglass” — Role Model
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