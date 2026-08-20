Shows do Foo Fighters: venda geral abre hoje; veja preços e como comprar ingressos

Foo Fighters: venda geral de ingressos começa nesta quinta-feira, 20 (Oliver Halfin / Foo Fighters/Reprodução)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 20 de agosto de 2026 às 09h41.
A venda geral de ingressos para os shows do Foo Fighters no Brasil será aberta nesta quinta-feira, 20. Os fãs poderão adquirir entradas a partir das 10h no site da Ticketmaster e às 11h nas bilheterias físicas.
Liderada por Dave Grohl, a banda fará dois shows no Brasil pela “Take Cover Tour 2027”. As apresentações acontecerão em Belo Horizonte e São Paulo em fevereiro do próximo ano.
Os ingressos custam entre R$ 280 e R$ 1.180 na capital mineira. Em São Paulo, os valores variam de R$ 295 a R$ 1.250, considerando meia-entrada e inteira.
A venda geral começa nesta quinta-feira, 20 de agosto, às 10h, pelo site da Ticketmaster. As bilheterias físicas começam a vender às 11h, sem cobrança de taxa de serviço.
Na quarta-feira, 19, aconteceu a pré-venda exclusiva para clientes Santander.
Confira o calendário:
As duas apresentações terão participações especiais da cantora Karen Dió e da banda paulistana Deb and The Mentals.
Na Arena MRV, local escolhido para os shows em Minas Gerais, os ingressos custam de R$ 280, para a meia-entrada da cadeira superior, a R$ 1.180, valor da entrada inteira para a pista premium Santander Select.
O local escolhido para o show em São Paulo foi o MorumBIS. Os preços dos ingressos na capital paulista variam de R$ 295, para a meia-entrada da arquibancada, a R$ 1.250, cobrado pela inteira da pista premium Santander Select.
Os ingressos serão vendidos pela plataforma da Ticketmaster. Clientes Santander poderão parcelar a compra em até cinco vezes sem juros. Para os demais compradores, o parcelamento será de até três vezes sem juros.
Cada CPF poderá adquirir até seis ingressos, com limite de duas meias-entradas. Clientes Santander podem parcelar em até 5x sem juros, e os demais podem parcelar em até 3x sem juros.
Com mais de 30 anos de carreira, o grupo integra o Hall da Fama do Rock & Roll, lançou 12 álbuns e conquistou 15 prêmios Grammy. A setlist dos shows deve incluir alguns dos principais sucessos da banda, como “Everlong”, “My Hero”, “Learn To Fly” e “Times Like These”.
A formação anunciada para a turnê reúne Dave Grohl, Nate Mendel, Pat Smear, Chris Shiflett, Rami Jaffe e Ilan Rubin.