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Shows do Foo Fighters: venda geral abre hoje; veja preços e como comprar ingressos

Público geral terá oportunidade para comprar ingressos para os shows do Foo Fighters no Brasil nesta quinta-feira, 20

Foo Fighters: venda geral de ingressos começa nesta quinta-feira, 20 (Oliver Halfin / Foo Fighters/Reprodução)

Foo Fighters: venda geral de ingressos começa nesta quinta-feira, 20 (Oliver Halfin / Foo Fighters/Reprodução)

Giulia Polizeli
Giulia Polizeli

Estagiária de jornalismo

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 09h41.

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A venda geral de ingressos para os shows do Foo Fighters no Brasil será aberta nesta quinta-feira, 20. Os fãs poderão adquirir entradas a partir das 10h no site da Ticketmaster e às 11h nas bilheterias físicas.

Liderada por Dave Grohl, a banda fará dois shows no Brasil pela “Take Cover Tour 2027”. As apresentações acontecerão em Belo Horizonte e São Paulo em fevereiro do próximo ano.

Os ingressos custam entre R$ 280 e R$ 1.180 na capital mineira. Em São Paulo, os valores variam de R$ 295 a R$ 1.250, considerando meia-entrada e inteira.

Quando começa a venda geral do Foo Fighters nesta quinta-feira?

A venda geral começa nesta quinta-feira, 20 de agosto, às 10h, pelo site da Ticketmaster. As bilheterias físicas começam a vender às 11h, sem cobrança de taxa de serviço.

Na quarta-feira, 19, aconteceu a pré-venda exclusiva para clientes Santander.

Confira o calendário:

  • Quinta-feira, 20 de agosto, às 10h: venda online para o público geral;
  • Quinta-feira, 20 de agosto, às 11h: venda geral nas bilheterias físicas.

Quando serão os shows do Foo Fighters no Brasil?

  • Quinta-feira, 18 de fevereiro de 2027: Arena MRV, em Belo Horizonte;
  • Sábado, 20 de fevereiro de 2027: MorumBIS, em São Paulo.

As duas apresentações terão participações especiais da cantora Karen Dió e da banda paulistana Deb and The Mentals.

Quanto custam os ingressos em Belo Horizonte?

Na Arena MRV, local escolhido para os shows em Minas Gerais, os ingressos custam de R$ 280, para a meia-entrada da cadeira superior, a R$ 1.180, valor da entrada inteira para a pista premium Santander Select.

  • Cadeira superior: R$ 560 (inteira) e R$ 280 (meia-entrada);
  • Pista: R$ 660 (inteira) e R$ 330 (meia-entrada);
  • Cadeira inferior leste: R$ 890 (inteira) e R$ 445 (meia-entrada);
  • Cadeira inferior oeste: R$ 890 (inteira) e R$ 445 (meia-entrada);
  • Cadeira inferior sul: R$ 890 (inteira) e R$ 445 (meia-entrada);
  • Pista premium Santander Select: R$ 1.180 (inteira) e R$ 590 (meia-entrada).

Quanto custam os ingressos em São Paulo?

O local escolhido para o show em São Paulo foi o MorumBIS. Os preços dos ingressos na capital paulista variam de R$ 295, para a meia-entrada da arquibancada, a R$ 1.250, cobrado pela inteira da pista premium Santander Select.

  • Arquibancada: R$ 590 (inteira) e R$ 295 (meia-entrada);
  • Pista: R$ 660 (inteira) e R$ 330 (meia-entrada);
  • Cadeira superior: R$ 970 (inteira) e R$ 485 (meia-entrada);
  • Cadeira inferior: R$ 990 (inteira) e R$ 495 (meia-entrada);
  • Pista premium Santander Select: R$ 1.250 (inteira) e R$ 625 (meia-entrada).

Como comprar ingressos para o Foo Fighters?

Os ingressos serão vendidos pela plataforma da Ticketmaster. Clientes Santander poderão parcelar a compra em até cinco vezes sem juros. Para os demais compradores, o parcelamento será de até três vezes sem juros.

Cada CPF poderá adquirir até seis ingressos, com limite de duas meias-entradas. Clientes Santander podem parcelar em até 5x sem juros, e os demais podem parcelar em até 3x sem juros.

O que esperar dos shows?

Com mais de 30 anos de carreira, o grupo integra o Hall da Fama do Rock & Roll, lançou 12 álbuns e conquistou 15 prêmios Grammy. A setlist dos shows deve incluir alguns dos principais sucessos da banda, como “Everlong”, “My Hero”, “Learn To Fly” e “Times Like These”.

A formação anunciada para a turnê reúne Dave Grohl, Nate Mendel, Pat Smear, Chris Shiflett, Rami Jaffe e Ilan Rubin.

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