Que horas estreia o 5º e penúltimo episódio de 'Pela Metade' hoje?

A minissérie "Pela Metade" ("Half Man", no original), nova produção de Richard Gadd — criador e protagonista da série multipremiada "Bebê Rena" —, estreia seu quinto episódio nesta quinta-feira, 21, no HBO Max.

O lançamento segue o calendário semanal às quintas-feiras que a série adota desde sua estreia, em 23 de abril.

Que horas estreia o novo episódio?

O HBO Max disponibiliza os novos episódios da minissérie às 22h (horário de Brasília).

Confira o trailer do novo episódio de 'Pela Metade'

Quantos episódios restam?

"Pela Metade" tem seis episódios no total.

Após a exibição desta semana, restará apenas um episódio, previsto para 28 de maio.

Sobre o que é 'Pela Metade'?

A produção é uma parceria da BBC com a HBO e acompanha Niall e Ruben, dois homens que se tornaram irmãos de coração após seus caminhos se cruzarem por uma combinação de morte e acaso.

Três décadas depois, eles se reencontram no casamento de Niall e Ruben aparece irreconhecível. O momento desencadeia uma explosão de violência que coloca em xeque toda a história entre os dois.

A série explora temas de masculinidade tóxica, violência e a intensa fragilidade das relações entre homens.

As versões adultas de Ruben e Niall são interpretadas por Richard Gadd ("Bebê Rena") e Jamie Bell ("Quarteto Fantástico"), enquanto suas versões jovens ficam a cargo de Stuart Campbell ("Outlander") e Mitchell Robertson ("A Colheita"). O elenco conta ainda com Neve McIntosh, Marianne McIvor, Charlie De Melo, Bilal Hasna, Amy Manson e Anjli Mohindra.

Gadd assina a criação, o roteiro e a produção executiva. A direção é de Alexandra Brodski e Eshref Reybrouck, e a trilha sonora fica a cargo de Evgueni Galperine e Sacha Galperine — os mesmos compositores de "Bebê Rena".