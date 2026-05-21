Quando 'Wicked: Parte II' chega ao Prime Video?

O filme "Wicked: Parte II" chega ao catálogo geral do Prime Video no Brasil nesta sexta-feira, 22.

A partir dessa data, os assinantes da plataforma poderão assistir à produção sem custo adicional. Desde janeiro, o longa estava disponível exclusivamente para compra digital.

Confira o trailer de 'Wicked: Parte II'

Sobre o que é 'Wicked: Parte II'?

A segunda parte retoma a história exatamente onde o primeiro filme parou. Elphaba (Cynthia Erivo), demonizada como a Bruxa Má do Oeste, vive no exílio nas florestas de Oz, lutando pela liberdade dos animais escravizados pelo Mágico — um farsante que ela sonha em desmascarar.

Em paralelo, Glinda (Ariana Grande) reina na Cidade das Esmeraldas, aclamada pelo povo como a Bruxa Boa e guiada por Madame Morrible (Michelle Yeoh).

Quando os cidadãos enfurecidos de Oz se voltam contra a Bruxa Má, as duas precisam se unir para transformar a si mesmas — e toda Oz — para sempre.

Dirigido por Jon M. Chu, o filme é adaptação do Ato 2 do musical da Broadway e chegou aos cinemas em novembro de 2025. A primeira parte virou fenômeno global em 2024, sendo indicada a dez Oscars e vencendo nas categorias figurino e direção de arte. Na segunda parte, músicas famosas do musical que ficaram de fora da primeira — como "For Good" e "No Good Deed" — retornam, ao lado de composições inéditas criadas especialmente para o filme.