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Quando 'Wicked: Parte II' chega ao Prime Video?

Após meses disponível apenas para compra digital, o filme entra no catálogo por assinatura

(Divulgação/Universal)

(Divulgação/Universal)

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 21 de maio de 2026 às 05h00.

O filme "Wicked: Parte II" chega ao catálogo geral do Prime Video no Brasil nesta sexta-feira, 22.

A partir dessa data, os assinantes da plataforma poderão assistir à produção sem custo adicional. Desde janeiro, o longa estava disponível exclusivamente para compra digital.

Confira o trailer de 'Wicked: Parte II'

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Sobre o que é 'Wicked: Parte II'?

A segunda parte retoma a história exatamente onde o primeiro filme parou. Elphaba (Cynthia Erivo), demonizada como a Bruxa Má do Oeste, vive no exílio nas florestas de Oz, lutando pela liberdade dos animais escravizados pelo Mágico — um farsante que ela sonha em desmascarar.

Em paralelo, Glinda (Ariana Grande) reina na Cidade das Esmeraldas, aclamada pelo povo como a Bruxa Boa e guiada por Madame Morrible (Michelle Yeoh).

Quando os cidadãos enfurecidos de Oz se voltam contra a Bruxa Má, as duas precisam se unir para transformar a si mesmas — e toda Oz — para sempre.

Dirigido por Jon M. Chu, o filme é adaptação do Ato 2 do musical da Broadway e chegou aos cinemas em novembro de 2025. A primeira parte virou fenômeno global em 2024, sendo indicada a dez Oscars e vencendo nas categorias figurino e direção de arte. Na segunda parte, músicas famosas do musical que ficaram de fora da primeira — como "For Good" e "No Good Deed" — retornam, ao lado de composições inéditas criadas especialmente para o filme.

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