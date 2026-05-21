Resultado do jogo do Palmeiras ontem pela Libertadores

O Palmeiras perdeu para o Cerro Porteño por 1 a 0 nesta quarta-feira, 20, no Allianz Parque, pela quinta rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores. O gol da vitória paraguaia foi marcado por Vegetti, ex-Vasco, em um contra-ataque no segundo tempo.

A equipe de Abel Ferreira teve amplo domínio territorial, mas não conseguiu transformar a posse de bola em chances claras ao longo da partida. O resultado tirou o clube paulista da liderança do Grupo F e acirrou a disputa pela primeira colocação.

Palmeiras perde liderança e vê Cerro Porteño assumir a ponta

Com a derrota, o Palmeiras caiu para a segunda colocação do Grupo F, com oito pontos. O Cerro Porteño chegou aos dez e assumiu a liderança da chave, dependendo apenas de si para confirmar a primeira posição na última rodada.

No outro jogo do grupo, Junior Barranquilla e Sporting Cristal ainda completam a rodada. Os peruanos aparecem com seis pontos, enquanto os colombianos somam um.

Domínio sem eficiência custou caro ao Palmeiras

O Palmeiras controlou a maior parte do jogo, mas voltou a repetir um problema recorrente na temporada: a dificuldade de converter posse em finalizações qualificadas. O time acumulou cruzamentos e erros no último passe, enquanto os principais nomes ofensivos tiveram atuação abaixo do esperado.

Arthur e Allan foram destaques positivos em meio à frustração geral, enquanto Arias e Flaco López oscilaram durante a partida. Na defesa, o time foi pouco exigido, mas acabou punido em um dos poucos erros.

Contra-ataque definiu o jogo no Allianz Parque

O gol do Cerro Porteño saiu logo no início do segundo tempo em uma jogada rápida. Jonatán Torres iniciou o lance, Fabricio Domínguez deu sequência e Vegetti finalizou para marcar o único gol da partida.

Após sofrer o gol, o Palmeiras aumentou a pressão e passou a insistir em bolas aéreas. A melhor chance veio em cabeçada de Flaco López, que acertou o travessão, mas a falta de precisão manteve o placar inalterado até o fim.

Fim de invencibilidades e frustração em casa

A derrota encerrou uma longa sequência de invencibilidade do Palmeiras como mandante na Libertadores, que vinha desde 2021. No recorte geral, o clube também não perdia em casa há mais de um ano.

Mesmo com o apoio da torcida no Allianz Parque, o time não conseguiu reagir ao gol sofrido e saiu de campo sob forte frustração.

Próximos jogos

O Palmeiras volta a campo na última rodada da fase de grupos para tentar retomar a liderança do Grupo F e confirmar a classificação em primeiro lugar.