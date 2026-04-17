Racha nos Eternos do BBB? Bronca de Juliano em Milena expõe quebra de confiança

A sexta rodada da Prova do Finalista terminou, mas o clima dentro da casa segue de tensão.

Ao retornar da dinâmica, Milena perguntou a Juliano Floss se Leandro Boneco havia acordado. A pergunta foi o suficiente para acender um atrito que se estendeu pela madrugada desta sexta-feira, 17, e chegou até a manhã seguinte.

Juliano foi direto: Milena teria repassado a Leandro uma informação estratégica da prova. "Estamos lutando há 96 dias para não irmos juntos para o Paredão e você foi lá e falou para ele a informação", disse o dançarino. Em seguida, pediu que ela não compartilhasse mais dados da dinâmica com o brother.

Milena se defendeu dizendo que Leandro já havia visto a informação antes, no telão do Provódromo. Juliano não aceitou a justificativa e levantou outra hipótese: "E se ele mentiu para você? Talvez ele jogou um verde para ver se você colheu maduro".

A conversa com Ana Paula

Após o atrito, Juliano procurou Ana Paula no Quarto Sonho da Eternidade. "Eu não sei o que fazer", disse o influenciador. A jornalista ouviu o relato e também criticou a postura de Milena na dinâmica.

"A tia Milena largou mão", avaliou Juliano. "Eu cheguei à conclusão que ela não está a fim de jogar, eu não sei", diz Ana.

Os dois aproveitaram o momento para revisar juntos as informações acumuladas na prova, com Ana Paula se oferecendo para ajudar Juliano a memorizá-las antes do ao vivo.

Mais tarde, já na cozinha, Ana Paula abordou Milena diretamente. A babá admitiu dificuldade com a dinâmica: "Mesmo eu acordada e vendo, não fixa". A jornalista questionou seu nível de comprometimento com a prova e reforçou a importância da disputa para o prêmio final.

A conversa também resgatou o histórico das duas dentro do jogo. "Você lembra que no início era só nós duas. Independentemente de como as coisas desenrolaram, a gente nunca largou a mão uma da outra", disse Ana Paula.

Milena negou ter desistido, mas reconheceu a dificuldade: "Você acha que eu já larguei mão de vocês?" Ana Paula respondeu com uma distinção: "Não é largar a mão da gente. É largar a mão de tudo."

A desconfiança segue

Nesta tarde, Ana Paula e Juliano Floss voltaram a questionar a atitude de Milena na Prova do Finalista. Reunidos na cozinha, os dois reforçaram o argumento de que o brother nunca fez parte da aliança.

"Ele nunca jogou com a gente, sempre deixou claro, sempre falou que nunca concordou com nosso jogo", disse Ana Paula.

Juliano acrescentou que, apesar da amizade com Leandro fora do jogo, o produtor cultural sempre foi transparente e afirmava que, em determinado momento, votaria nos Eternos. "Ele sempre falou pra mim 'vai chegar em um nível que, se chegar no final, vou votar em você'", relembrou.

Ana Paula então questionou a lógica de mudar de postura a essa altura: "O que a gente tá fazendo é continuar a nossa estratégia desde sempre. A gente vai mudar o jogo no último dia?".

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Quanto tempo dura o BBB?

O Big Brother Brasil 26 terá duração aproximada de 100 dias, mantendo o formato já conhecido pelo público. Sendo assim, a previsão de término é no dia 21 de abril de 2026.