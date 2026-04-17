BBB 26: Ana Paula e Milena divergem sobre estratégia na reta final

Na madrugada desta sexta-feira, 17, enquanto aguardavam a retomada da Prova do Finalista, Milena, Juliano Floss e Ana Paula Renault se reuniram na cozinha do BBB 26 e a recreadora infantil foi direto ao ponto: a partir de agora, é cada um por si.

Ana Paula sugeriu que os brothers aproveitassem os intervalos da dinâmica para descansar. Foi quando Milena deixou claro como enxerga a fase: "Estamos lutando contra os nossos amigos. Não é vantagem ajudar".

Ana Paula concordou, mas com ressalva. Para ela, o raciocínio vale apenas durante as perguntas da prova. "Lá, que vença quem pegar mais informações e memorizar", disse.

Enquanto Milena desconsidera a possibilidade de ajudar Juliano, também membro dos Eternos, Ana Paula faz o oposto. Na madrugada, ajudou o brother a revisar as informações da dinâmica e prometeu repassar tudo antes do ao vivo.

Em meio à tensão, a jornalista também fez um desabafo sobre a trajetória do trio: "Vocês foram muito importantes para toda a minha trajetória, aqui. A Tia Milena, no início, foi minha amiga e minha aliada. [...] No início a gente pensava muito igual, só que depois a gente foi se afastando, o que é natural. E você entrou na minha vida, e a minha vida é isso aqui: O BBB. Eu não consigo me ver sem você mais. Vocês dois foram muito importantes, se eu estou aqui hoje, é por causa de vocês".

Desentendimentos continuaram pela manhã

Pela manhã, a veterana voltou a questionar a estratégia que Milena estava usando. "O que você quer fazer? Eu respeito você", disse Ana Paula. A recreadora então afirmou que pretende continuar da mesma forma: "eu não quero fazer nada, quero continuar do jeito que está. A gente está conversando só nós três e deixando ele [Leandro Boneco] de lado. A gente não pode conversar com ele também, mas sem passar informações?".

Ana Paula rebateu: "pode, mas as informações, não. Não faz sentido. Ele nunca jogou com a gente. Ele te passou as informações da caixa que ele comprou?".

Na sequência, a jonalista reforçou a parceria do grupo: "Tia Milena, é Top 3. A gente sempre jogou junto".

Milena concordou: "esse é o nosso pódio". Juliano completou: "Esse é o nosso pódio".

Ana Paula, porém, questionou a sister: "Ou não. Se o seu for diferente, pode jogar diferente. A estratégia é sua".

A jornalista deixou claro que não estavam pressionando a recreadora infantil e, se ela quisesse, poderia mudar de escolha agora. A sister, de imediato, reforçou sua decisão: "eu não quero mudar'.

Como funciona a Prova do Finalista

Na primeira etapa, os participantes precisaram liberar uma chave presa em uma mesa com saída única, em um desafio que exige raciocínio e agilidade. Ana paula teve o pior desempenho foi direto para o último Paredão, enquanto os outros três avançam.

Na segunda fase, os jogadores enfrentam uma dinâmica de resistência e atenção.

Cada um terá um carro e um totem com botão. A cada aviso sonoro, um cronômetro é iniciado, e o participante precisa apertar o botão dentro do tempo. Em seguida, deve entrar no carro, aguardar um novo contador e assistir a um vídeo exibido no telão. A rodada só termina após o fim do vídeo, quando o jogador é liberado até o próximo sinal, e pode ficar dentro da casa . A dinâmica se repete ao longo do dia, com intervalos e tempos variados.

Quiz define o primeiro finalista

A etapa decisiva acontece na sexta-feira, 17, durante o programa ao vivo, quando Tadeu Schmidt comandará um quiz ao vivo com perguntas sobre os vídeos exibidos durante a prova.

Cada resposta correta vale um ponto, e o primeiro participante a atingir cinco pontos garante vaga na final do programa. O vencedor também ganha um carro 0km da Geely.

Após a definição do finalista, os três participantes restantes vão para o último Paredão da edição. A eliminação ocorre no domingo, 19, formando o Top 3.

Na sequência, o público vota para escolher o campeão do BBB 26.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Quanto tempo dura o BBB?

O Big Brother Brasil 26 terá duração aproximada de 100 dias, mantendo o formato já conhecido pelo público. Sendo assim, a previsão de término é no dia 21 de abril de 2026.