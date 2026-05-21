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ANP confirma descoberta de petróleo em poço no interior do Ceará

Material encontrado durante busca por água será analisado para possível exploração comercial

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 21 de maio de 2026 às 07h48.

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) confirmou que o material encontrado em uma propriedade rural no interior do Ceará é petróleo cru, após análises físico-químicas realizadas em laboratório.

A descoberta, inicialmente acidental durante a perfuração de um poço artesiano, agora entrou na fase de avaliação técnica para verificar se há potencial de exploração comercial na região.

O caso ocorreu em Tabuleiro do Norte, no Vale do Jaguaribe, e foi comunicado ao governo estadual após a confirmação da natureza do líquido. A depender dos próximos estudos, o proprietário da área pode ter direito a compensação financeira prevista em lei, entre 0,5% e 1% da produção futura.

A ANP informou que o material analisado no dia 19 corresponde a petróleo cru. O resultado foi encaminhado ao agricultor responsável pela perfuração e também à Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima do Ceará, que pode adotar medidas de acompanhamento ambiental.

Com isso, a agência abriu um processo administrativo para mapear a estrutura geológica da área, estimar possíveis reservas e avaliar se existe viabilidade econômica para produção.

Segundo a ANP, a confirmação do petróleo não significa, por si só, que haverá exploração. A etapa atual é considerada preliminar e pode se estender por anos, dependendo da complexidade dos estudos.

Perfuração para água resultou em descoberta inesperada

A origem do achado remonta a novembro de 2024, quando o agricultor Sidrônio Moreira decidiu perfurar um poço em sua propriedade para garantir abastecimento de água à família, que enfrenta dificuldades hídricas na região.

O investimento foi feito com recursos próprios e empréstimos pessoais. No entanto, em vez de água, o que emergiu do solo foi um líquido escuro, espesso e com odor característico de combustível fóssil.

“Peguei o dinheiro da aposentadoria, fiz empréstimo e mandei cavar. Mas não saiu água. Saiu foi esse material”, relatou o agricultor.

Uma nova tentativa de perfuração, realizada a cerca de 50 metros do primeiro ponto, repetiu o resultado, reforçando o interesse de pesquisadores sobre a composição do material.

Estudos indicam semelhança com petróleo da Bacia Potiguar

Pesquisadores do Instituto Federal do Ceará passaram a acompanhar o caso e identificaram características compatíveis com hidrocarbonetos semelhantes aos da Bacia Potiguar, uma das principais áreas produtoras do Nordeste, localizada entre Ceará e Rio Grande do Norte.

Técnicos da ANP visitaram o local meses depois da repercussão e consideraram o achado incomum, principalmente pela baixa profundidade em que o material foi encontrado, cerca de 40 metros.

A agência, no entanto, não realizou coleta direta de amostras no momento da visita, utilizando material previamente separado por pesquisadores locais para análise.

Com a confirmação da substância, o próximo passo será definir se o depósito pode ser enquadrado como reserva explorável. Isso depende de uma série de fatores, como volume estimado, qualidade do óleo, custos de extração e impacto ambiental.

Caso avance, a área pode ser transformada em bloco exploratório e incluída em leilões da ANP, onde empresas do setor disputam direitos de produção.

A legislação brasileira estabelece que o subsolo pertence à União, mesmo em áreas privadas. O proprietário da terra, no entanto, pode receber participação financeira caso haja exploração comercial viável.

*Com O Globo

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