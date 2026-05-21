A IA começa a criar soluções inéditas em matemática - e os especialistas estão preocupados

A inteligência artificial começou a transformar uma das áreas mais tradicionais da ciência: a matemática. Sistemas como ChatGPT, Gemini e Claude já não são usados apenas para cálculos ou automação básica. Pesquisadores afirmam que essas ferramentas passaram a sugerir estratégias inéditas para resolver problemas matemáticos complexos — algumas delas surpreendendo especialistas.

O avanço foi tema de uma reportagem publicada pela revista Nature, que reuniu relatos de matemáticos e pesquisadores envolvidos em estudos sobre o impacto da IA no desenvolvimento de demonstrações, teoremas e novas abordagens matemáticas.

ChatGPT ajudou a resolver problema criado há décadas

Um dos casos que mais chamou atenção recentemente envolveu Liam Price, um jovem britânico sem formação universitária em matemática. Com ajuda do ChatGPT, ele participou da resolução do chamado problema de Erdős nº 1196, um desafio matemático criado pelo lendário matemático húngaro Paul Erdős.

Segundo especialistas, o mais surpreendente não foi apenas a solução encontrada, mas a forma como a IA chegou ao resultado. O matemático Jared Duker Lichtman, da Stanford University, comparou o caso a uma jogada inédita no xadrez descoberta por uma máquina — algo que humanos talvez nunca tentassem por questões de hábito ou convenção.

A estratégia revelou conexões matemáticas pouco exploradas entre áreas distintas da disciplina.

IA começa a sugerir caminhos inesperados

Pesquisadores afirmam que os modelos atuais já conseguem estabelecer conexões incomuns entre diferentes áreas da matemática. Segundo Terence Tao, vencedor da Medalha Fields e professor da University of California, Los Angeles, algumas soluções propostas pela IA revelam abordagens que matemáticos humanos normalmente não utilizariam.

Até pouco tempo atrás, muitos cientistas acreditavam que sistemas de IA seriam incapazes de produzir raciocínio matemático realmente original. Agora, de acordo com a análise, pesquisadores da OpenAI e do Google DeepMind afirmam que o avanço vem acontecendo muito mais rápido do que o esperado.

Cientistas acreditam que IA pode revolucionar a matemática

Parte da comunidade científica já acredita que ferramentas de IA poderão fazer descobertas matemáticas autônomas nos próximos anos. Thang Luong, pesquisador do Google DeepMind, afirmou à Nature que espera ver sistemas de IA colaborando em trabalhos dignos da Medalha Fields — considerada a principal premiação da matemática — ainda nesta década.

Apesar disso, muitos especialistas ressaltam que os modelos atuais ainda apresentam limitações importantes. Hoje, a maioria das demonstrações produzidas por IA continua relativamente curta e exige revisão humana cuidadosa.

Um dos principais desafios envolve a verificação das respostas produzidas pelos modelos. De acordo com a avaliação de matemáticos, sistemas de IA conseguem criar demonstrações aparentemente convincentes, mas que podem conter erros difíceis de identificar.

A matemática depende de provas rigorosas, e revisar soluções produzidas por IA pode consumir muito tempo. Para reduzir esse problema, pesquisadores começaram a utilizar linguagens formais como Lean, sistema que permite traduzir demonstrações matemáticas para código verificável por computador.

IA já mudou a rotina da matemática

Mesmo com limitações, matemáticos afirmam que ferramentas de IA já começaram a mudar a rotina da área. Hoje, pesquisadores usam sistemas como ChatGPT para revisar textos, testar ideias, encontrar inconsistências e explorar caminhos alternativos para problemas complexos.

Segundo especialistas, o papel dos matemáticos humanos ainda continua central, principalmente na escolha das perguntas mais relevantes e na interpretação dos resultados. Ainda assim, o avanço acelerado da IA faz muitos cientistas acreditarem que a matemática pode estar entrando em uma das maiores transformações de sua história.

Futuro da matemática com IA

Entre a comunidade científica, há divergências de consenso no futuro da IA.

Parte dos pesquisadores vê a tecnologia como uma ferramenta revolucionária de colaboração científica. Outros demonstram preocupação com excesso de trabalhos produzidos por IA, erros difíceis de detectar e o risco de sistemas criarem soluções que humanos não consigam compreender completamente.

Para Jeremy Avigad, matemático da Carnegie Mellon University, o objetivo da matemática não é apenas provar que um teorema é verdadeiro, mas entender profundamente os fenômenos matemáticos. Segundo ele, a inteligência artificial pode acelerar descobertas, mas os humanos ainda precisam permanecer no centro desse processo.