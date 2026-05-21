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Nvidia projeta US$ 20 bilhões em CPUs em 2026 — 19% a mais do que a Intel faturou em 2025

Com avanço em CPUs para IA, Nvidia amplia disputa com a Intel e transforma chips de data center em novo motor de receita

Nvidia: empresa prevê faturamento acima da Intel (Imagem gerada por IA/Exame)

Nvidia: empresa prevê faturamento acima da Intel (Imagem gerada por IA/Exame)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 21 de maio de 2026 às 07h04.

Por décadas, o mercado de processadores centrais para servidores (os CPUs que orquestram todo o tráfego de dados dentro de um data center) foi um duopólio pacífico entre Intel e AMD.

A Nvidia não participava. Fabricava GPUs, os chips de processamento paralelo que se tornaram o coração da infraestrutura de inteligência artificial — CPUs eram problema dos outros. Em 2026, o retrato é bastante diferente.

A Intel faturou US$ 16,8 bilhões com seu segmento de Data Center e IA em todo o ano de 2025, segundo relatório enviado à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC, na sigla em inglês).

A AMD faturou aproximadamente US$ 16,9 bilhões no mesmo segmento, que inclui tanto CPUs EPYC quanto GPUs Instinct, sem separação entre os dois.

Agora, a Nvidia projeta alcançar quase US$ 20 bilhões em receita de CPUs neste ano, impulsionada pelo Vera. Essa cifra, se confirmada, superaria a receita anual de Data Center e IA da Intel em 2025. 

Na teleconferência de resultados desta quarta-feira, 20, a CFO Colette Kress afirmou que a empresa tem visibilidade de quase US$ 20 bilhões em receita de CPUs autônomos só em 2026, com todos os grandes hiperescaladores e fabricantes de sistemas como parceiros para o lançamento.

"A Nvidia está mirando se tornar a maior fornecedora de CPUs do mundo", disse Kress, segundo a CNBC.

O chip que ninguém esperava

O Vera é o novo CPU da Nvidia, anunciado em março de 2025 e apresentado publicamente na conferência GTC em março de 2026.

Foi construído especificamente para cargas de trabalho de IA agêntica, o tipo de IA que age de forma autônoma, navegando na web, organizando arquivos, gerenciando fluxos de trabalho e controlando robôs.

É diferente do que GPUs fazem: enquanto a GPU processa o modelo de IA em paralelo, a CPU orquestra o agente que usa esse modelo para tomar decisões.

"Vamos precisar de muito mais CPUs", disse Jensen Huang na teleconferência. "E o Vera foi projetado para ser um CPU agêntico."

O chip é construído sobre núcleos ARM customizados e co-desenvolvido com as GPUs Rubin e a arquitetura NVLink da Nvidia.

Segundo a empresa, entrega desempenho até 1,5 vez mais rápido por núcleo, duas vezes mais desempenho por watt e quatro vezes mais densidade por rack em comparação com alternativas baseadas em x86 — a arquitetura dominante da Intel e AMD, segundo o WCCFTech.

O Vera pode ser comprado de forma autônoma ou integrado aos racks Rubin, que combinam dois chips Vera conectados a quatro GPUs. A Nvidia também mantém racks de entrada com CPUs Intel Xeon para clientes que ainda preferem a arquitetura x86.

A Intel na defensiva

A história recente da Intel é, ela mesma, um retrato do que acontece quando uma empresa domina um mercado por décadas e perde o momento da virada.

No pico, em 2021, o segmento de Data Center da Intel gerava US$ 25,8 bilhões por ano — mais do que o dobro da receita de data centers da Nvidia no mesmo período, que foi de US$ 10,6 bilhões.

Anos depois, a empresa não conseguiu acompanhar a transição de data centers tradicionais baseados em CPUs para infraestrutura de IA baseada em GPUs.

Chegou a anunciar uma meta de US$ 500 milhões em receita de aceleradores de IA para 2024 e a abandonou publicamente, citando uma transição de plataforma de software.

O período foi marcado por prejuízos bilionários, demissões em massa e a substituição do CEO. Lip-Bu Tan assumiu o cargo em março de 2025 com a missão de reconstruir a empresa.

A resposta estratégica mais surpreendente veio em setembro de 2025: a Nvidia anunciou um acordo de colaboração com a Intel para desenvolver CPUs customizados para data centers e chips integrados para PCs — e investiu US$ 5 bilhões em ações da empresa, adquirindo aproximadamente 4% do capital, segundo comunicado oficial da Nvidia.

O acordo prevê que a Intel construa CPUs x86 customizados que a Nvidia integrará às suas plataformas de infraestrutura de IA usando a tecnologia de interconexão NVLink Fusion. Para PCs, a Intel desenvolverá chips com GPU chiplets da Nvidia integrados.

A lógica do acordo é dupla. Para a Intel, é um atalho para o mercado de computação em rack-scale, segmento em que a empresa tentou competir com o acelerador Gaudi sem sucesso.

Para a Nvidia, é acesso ao ecossistema x86 — a arquitetura que ainda domina a maior parte dos servidores corporativos do mundo — sem precisar abrir mão do Vera para clientes que preferem chips Intel.

A Nvidia mantém os dois: racks de entrada com CPUs Intel Xeon e racks de alta performance com o Vera.

Por que a IA agêntica muda tudo para o mercado de CPUs

O argumento de Huang para justificar US$ 200 bilhões em mercado endereçável — o TAM que a Nvidia estima para o Vera — parte de uma premissa simples: o mundo está migrando de bilhões de usuários humanos para bilhões de agentes de IA, e cada agente vai precisar de seu próprio ambiente de computação baseado em CPU.

"O mundo tem um bilhão de usuários humanos", disse Huang na teleconferência.

A implicação é que o próximo bilhão de "usuários" serão agentes digitais autônomos e cada um deles vai demandar infraestrutura.

O Bank of America projeta que o mercado global de CPUs para servidores pode chegar a US$ 125 bilhões até 2030, segundo relatório publicado neste mês.

A estratégia já tem validação de mercado. Em fevereiro de 2026, a Nvidia fechou com a Meta o maior contrato de CPUs autônomos da história — implantação em larga escala do chip Grace, antecessor do Vera, nos data centers da empresa.

CPUs da Nvidia também alimentam supercomputadores no Texas Advanced Computing Center e no Laboratório Nacional de Los Alamos.

Intel e AMD na defensiva

A Intel e a AMD continuam sendo os líderes absolutos do mercado de CPUs para data centers — por enquanto.

Mas o contexto mudou. A Intel viu suas ações dispararem 222% no acumulado do ano graças ao aumento da demanda por CPUs impulsionada pela IA agêntica, ao mesmo tempo em que luta com restrições de oferta que impedem a empresa de atender à demanda existente, segundo o Yahoo Finance.

A AMD também registrou crescimento acelerado: seus CPUs EPYC e GPUs Instinct ajudaram a empresa a crescer 57% em receita ano a ano, chegando a US$ 5,8 bilhões no último trimestre.

DISPUTA POR DATA CENTER
A escalada da Nvidia e a queda da Intel no mercado de data center
Receita anual de data center por empresa · em US$ bilhões · dados da SEC

Nvidia
Intel
AMD

0
50bi
100bi
150bi
193bi

2016
0,8bi
26,1bi

2018
1,9bi
23,0bi

2020
3,0bi
26,1bi
1,7bi

2022
11,0bi
19,2bi
6,0bi

2023
47,5bi
12,8bi
6,8bi

2024
115,2bi
12,8bi
12,6bi

2025
193,5bi
16,8bi
18,4bi

CONTEXTO
Nvidia em 2016
US$ 0,8 bi
Data Center · 3% da receita total
Nvidia em 2025
US$ 193,5 bi
Data Center · 88% da receita total
Intel em 2020
US$ 26,1 bi
DCAI · líder absoluto do mercado

2026: A PRÓXIMA FRONTEIRA
A Nvidia projeta US$ 20 bilhões em receita só com CPUs em 2026 — com o chip Vera, lançado há menos de 12 meses. A Intel faturou US$ 16,8 bi com todo o seu segmento de Data Center e IA em 2025.

Fontes: SEC/Nvidia (FY2016–FY2026), SEC/Intel (DCAI 2016–2025), SEC/AMD (Data Center 2020–2025), Visual Capitalist/Bloomberg · AMD: segmento inclui CPUs EPYC e GPUs Instinct (não separados nos relatórios da empresa) · 2016 e 2018: AMD não reportava segmento de data center separado

O paradoxo é que o crescimento da demanda por CPUs, impulsionado exatamente pela IA que a Nvidia domina com suas GPUs, está beneficiando Intel e AMD no curto prazo, enquanto a Nvidia constrói sua posição para capturar esse mercado no médio prazo com o Vera.

A Intel ainda lidera o mercado de CPUs para servidores, com 53,8% de participação em receita no primeiro trimestre de 2026, segundo a Mercury Research, mas a AMD já chegou a 46,2%, ambas pressionadas pela entrada da Nvidia e pela ascensão da arquitetura ARM.

'IA sustenta o que mantém o gaming relevante': VP da Nvidia explica a mudança de protagonismo

Para analistas, CPUs estão se tornando o gargalo para o crescimento da IA agêntica.

O Vera foi construído para resolver exatamente esse gargalo — e a Nvidia está apostando que o mercado vai concordar.

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