Vestido de Jennifer Lopez que ajudou a 'criar' o Google Imagens volta à discussão

Nesta semana, Jennifer Lopez surpreendeu os fãs ao repercutir uma das cenas mais comentadas de “Off Campus”, do Prime Video. A artista reagiu publicamente após a produção homenageá-la com uma recriação de seu icônico vestido verde da Versace, eternizado no Grammy de 2000.

Homenagem ao icônico vestido de JLo

Na sequência, a personagem Allie Hayes, interpretada por Mika Abdalla, aparece em uma festa fantasiada de JLo. Além do vestido inspirado no look histórico, a personagem ainda dança ao som de “On the Floor”, um dos maiores sucessos da cantora, lançado em 2011.

A cena rapidamente viralizou nas redes sociais e acabou chegando até a própria artista. No X, Jennifer compartilhou o vídeo do momento e aprovou a referência. “Amei essa sériiiieeee”, escreveu a cantora em publicação que repercutiu entre os fãs.

Look 'criou' o Google Imagens

A homenagem também reacendeu o interesse pelo famoso vestido verde assinado pela Versace. O look usado por Lopez no Grammy de 2000 se tornou um dos figurinos mais emblemáticos da cultura pop e até entrou para a história da internet por impulsionar a criação do Google Imagens após o volume de buscas na época.

Jennifer Lopez no Grammy dos anos 2000 (Scott Gries/ImageDirect/Getty Images)

Série terá uma segunda temporada

O sucesso de “Off Campus” já garantiu vida longa para a produção. A Prime Video renovou a série para a segunda temporada antes mesmo da estreia oficial da primeira, no dia 13 de maio, movimento que mostrou a confiança do streaming no potencial da adaptação dos livros de Elle Kennedy.

A primeira temporada acompanha Hannah Wells, uma estudante de música marcada por traumas do passado, e Garrett Graham, principal estrela do time de hóquei da universidade. Os dois fazem um acordo: Hannah ajuda Garrett a melhorar seu desempenho acadêmico, enquanto ele finge ser seu namorado para despertar o interesse do garoto por quem ela é apaixonada. O plano, porém, sai do controle quando a relação entre eles deixa de ser apenas encenação.