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Vestido de Jennifer Lopez que ajudou a 'criar' o Google Imagens volta à discussão

Cena inspirada no famoso vestido verde usado por JLo no Grammy de 2000 viralizou nas redes sociais e chamou atenção da cantora

'Off Campus': Atriz Mika Abdalla recriou o icônico look da cantora em uma das cenas mais comentadas da série do Prime Video (Prime; Scott Gries/ImageDirect/Getty)

'Off Campus': Atriz Mika Abdalla recriou o icônico look da cantora em uma das cenas mais comentadas da série do Prime Video (Prime; Scott Gries/ImageDirect/Getty)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 21 de maio de 2026 às 05h16.

Nesta semana, Jennifer Lopez surpreendeu os fãs ao repercutir uma das cenas mais comentadas de “Off Campus”, do Prime Video. A artista reagiu publicamente após a produção homenageá-la com uma recriação de seu icônico vestido verde da Versace, eternizado no Grammy de 2000.

Homenagem ao icônico vestido de JLo

Na sequência, a personagem Allie Hayes, interpretada por Mika Abdalla, aparece em uma festa fantasiada de JLo. Além do vestido inspirado no look histórico, a personagem ainda dança ao som de “On the Floor”, um dos maiores sucessos da cantora, lançado em 2011.

A cena rapidamente viralizou nas redes sociais e acabou chegando até a própria artista. No X, Jennifer compartilhou o vídeo do momento e aprovou a referência. “Amei essa sériiiieeee”, escreveu a cantora em publicação que repercutiu entre os fãs.

Look 'criou' o Google Imagens

A homenagem também reacendeu o interesse pelo famoso vestido verde assinado pela Versace. O look usado por Lopez no Grammy de 2000 se tornou um dos figurinos mais emblemáticos da cultura pop e até entrou para a história da internet por impulsionar a criação do Google Imagens após o volume de buscas na época.

Jennifer Lopez no Grammy dos anos 2000 (Scott Gries/ImageDirect/Getty Images)

Série terá uma segunda temporada

O sucesso de “Off Campus” já garantiu vida longa para a produção. A Prime Video renovou a série para a segunda temporada antes mesmo da estreia oficial da primeira, no dia 13 de maio, movimento que mostrou a confiança do streaming no potencial da adaptação dos livros de Elle Kennedy.

A primeira temporada acompanha Hannah Wells, uma estudante de música marcada por traumas do passado, e Garrett Graham, principal estrela do time de hóquei da universidade. Os dois fazem um acordo: Hannah ajuda Garrett a melhorar seu desempenho acadêmico, enquanto ele finge ser seu namorado para despertar o interesse do garoto por quem ela é apaixonada. O plano, porém, sai do controle quando a relação entre eles deixa de ser apenas encenação.

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