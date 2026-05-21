Quando estreia a 13ª temporada do MasterChef Brasil?

A 13ª temporada do MasterChef Brasil estreia na próxima terça-feira, 26, às 22h30, na Band.

Para quem prefere o streaming, a temporada estará disponível no HBO Max e no canal Discovery Home & Health a partir de 29 de maio, sempre às sextas-feiras, às 20h30.

No ar há mais de uma década, o MasterChef Brasil se consolidou como o principal reality show culinário do país. O formato, criado por Franc Roddam no Reino Unido, acompanha cozinheiros amadores que disputam um avental.

Ao longo de 19 semanas, os jurados Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça avaliarão os participantes com os critérios de sempre: precisão, técnica, habilidade e sabor.

Copa do Mundo na cozinha

Em ano de Copa do Mundo, a nova temporada vai embarcar no clima de torcida.

As seletivas adotarão o esquema tático de grandes torneios de futebol: 24 participantes de diversas regiões do país disputam um avental em fases de grupos, mata-mata e até pênaltis.

No terceiro episódio, 18 cozinheiros de 12 estados diferentes — com idades entre 18 e 60 anos — entram oficialmente na disputa pelo troféu, de acordo com a emissora.

Ao longo de 19 semanas, os jurados Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça avaliarão os candidatos com os critérios de sempre: precisão, técnica, habilidade e sabor.

"Os candidatos vieram com a estratégia de passar por cima uns dos outros, então está extremamente competitivo", avisa a diretora-geral Marisa Mestiço. "A audiência começará amando alguns integrantes, poderá odiá-los no meio do caminho, e se apaixonar por eles até o fim."

Provas e desafios

A edição traz de volta desafios clássicos, como o Leilão e as Caixas Misteriosas — desta vez em versão repaginada. Também haverá provas em equipe e novidades como o "Ranking" e o "Amo ou Odeio".

Os participantes terão de agradar o paladar de motoboys, influenciadores e cantores, além de explorar receitas pouco conhecidas, ingredientes exóticos e celebrar festivais nacionais e internacionais, segundo a Band.