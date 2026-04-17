Após morte do irmão, Tadeu Schmidt vai apresentar o BBB hoje?

O apresentador do Big Brother Brasil, Tadeu Schmidt, acaba de perder um membro da família.

Morreu nesta sexta-feira, aos 68 anos, Oscar Schmidt, reconhecido como o maior jogador da história do basquete brasileiro e um dos maiores nomes do esporte mundial. Oscar era o irmão mais velho de Tadeu.

Com 49.973 pontos na carreira, Oscar Schmidt foi considerado o maior pontuador da história do basquete até 2024, quando foi ultrapassado pelo norte-americano LeBron James.

Fora das quadras, Oscar passou a enfrentar o desafio mais duro de sua vida a partir de 2011, quando foi diagnosticado com um tumor cerebral do tipo glioma. Desde então, enfrentou cirurgias, sessões de radioterapia, anos de quimioterapia e acompanhamento médico constante.

Em 2022, declarações de Oscar sobre a interrupção da quimioterapia geraram grande repercussão. Posteriormente, ele esclareceu que a decisão ocorreu por orientação médica após exames indicarem remissão da doença, e que seguiria apenas com acompanhamento de rotina. Na ocasião, afirmou ter “perdido o medo de morrer” e passado a valorizar ainda mais a convivência com a família.

Reta final do BBB 26

A notícia veio em um momento delicado para Tadeu, uma vez que a final do reality que apresenta ao vivo todos os dias é na próxima terça-feira, 21.

O programa desta sexta também teria uma dinâmica importante para a reta final: a decisão do primeiro finalista da edição por meio de um quiz entre Ana Paula Renault, Juliano Floss, Milena e Leandro Boneco.

Após a definição do finalista, os três participantes restantes vão para o último Paredão da edição. A eliminação ocorre no domingo, 19, formando o Top 3. Na sequência, o público vota para escolher o campeão do BBB 26.

Até o momento, a TV Globo não se manifestou sobre a participação de Tadeu no programa de hoje. Segundo apuração do portal Metrópoles, o apresentador deve se afastar das funções durante os próximos dias para estar com a família neste momento de luto.