Gil do Vigor vai voltar como Veterano ao BBB 26? Entenda

Big Brother Brasil 26 começa oficialmente no dia 12 de janeiro de 2026

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 12h32.

Gil do Vigor vai voltar para o Big Brother Brasil, mas calma: não é para ficar confinado de novo, mas sim para comandar!

O economista, colunista da EXAME e ex-BBB, que conquistou o público desde sua participação na edição de 2021, foi novamente confirmado como um dos apresentadores do Bate-Papo BBB ao lado de Ceci Ribeiro.

Ou seja, se engana quem pensa em Gil concorrendo ao prêmio: dessa vez ele volta com microfone na mão. À frente do Bate-Papo BBB, ele será responsável por entrevistar os eliminados, analisar os principais acontecimentos da casa e mostrar a opinião do público aos participantes.

Quando começa o BBB?

O Big Brother Brasil 26 começa oficialmente no dia 12 de janeiro de 2026, com Tadeu Schmidt no comando principal da casa mais vigiada do Brasil.

Além de trazer de volta ex-participantes no grupo dos Veteranos, a edição estreia com cinco Casas de Vidro espalhadas por todo o Brasil, onde o público ajuda a escolher os Pipocas que entram na casa principal, e terá três Big Fones, com mensagens cujo destino será definido pelos espectadores.

O prêmio para o vencedor do BBB 26 foi anunciado como o maior da história do programa:R$ 3 milhões, que ficará em evidência dentro da casa desde o início da competição, superando os valores das temporadas anteriores e marcando um novo patamar para os participantes.

