Esporte

Cuiabá acerta contratação de campeão brasileiro pelo Fluminense

Marcos Júnior estava no futebol japonês desde 2019, período em que defendeu o Yokohama F. Marinos e o Sanfrecce Hiroshima

Marcos Junior chegou a fazer o gol do título do finado torneio Primeira Liga (Divulgação )

Marcos Junior chegou a fazer o gol do título do finado torneio Primeira Liga (Divulgação )

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 22 de maio de 2026 às 20h11.

Revelado pelo Fluminense, o atacante Marcos Júnior, de 33 anos, acertou seu retorno ao futebol brasileiro. O jogador foi contratado pelo Cuiabá e reforçará a equipe mato-grossense a partir do segundo semestre na disputa da Série B, competição em que o clube ocupa atualmente a 16ª colocação.

Marcos Júnior estava no futebol japonês desde 2019, período em que defendeu o Yokohama F. Marinos e o Sanfrecce Hiroshima. Antes disso, teve uma passagem pelo Vitória, em 2014, e deixou o Fluminense em definitivo na sequência.

Carreira

Formado em Xerém, o atacante se profissionalizou em 2012, ano em que conquistou o Campeonato Carioca e o Campeonato Brasileiro com o clube. Em 2016, foi autor do gol do título do Fluminense na final da Primeira Liga, contra o Athletico-PR.

Ao todo, pelo time tricolor, Marcos Júnior disputou 242 partidas, marcou 38 gols e deu 15 assistências. Ele defendeu o Fluminense entre 2012 e 2018, com uma breve passagem pelo Vitória em 2014.

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