Mata Atlântica teve o menor índice de desmatamento da história em 2025, aponta pesquisa

Um levantamento divulgado pela SOS Mata Atlântica no dia 13 deste mês indicou que em 2025 houve uma queda de 28% no desmatamento em relação ao ano anterior, saindo de 53.303 para 38.385 hectares desmatados.

Outra pesquisa, desta vez em parceria com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) sobre o mesmo período, chamada de “Atlas dos Remanescentes Florestais da Mata Atlântica”, mostrou uma redução ainda mais expressiva, de 14.366 para 8.668 hectares — cerca de 40%.

O Atlas é feito desde 1985 e, em mais de quatro décadas de pesquisas, essa foi a primeira vez que o desmatamento anual ficou abaixo de 10 mil hectares.

“A queda é explicada por medidas eficazes de combate e de repressão ao desmatamento, além de acabar com a impressão de impunidade. Essas ações vão direto no bolso do desmatador e cria a sensação de que a lei está sendo aplicada e que é extremamente importante para a redução do desmatamento”, disse o Diretor Executivo da SOS Mata Atlântica, Luís Fernando Guedes Pinto.

A Mata Atlântica está presente em 17 estados do Brasil. Segundo o Atlas, em 11 deles houve redução significativa da exploração. Apesar disso, quase toda a destruição registrada pelo sistema,cerca de 96%, foi convertida para uso agropecuário — grande parte com indício de ilegalidade, segundo a SOS Mata Atlântica.

Proteção legal

O governo, por meio da Operação Mata Atlântica em Pé, combateu desmatamentos ilegais, aplicou embargos e restringiu a oferta de créditos para áreas atacadas. A operação une órgãos ambientais e forças de segurança, usando imagens de satélite e sobrevoos para identificar áreas devastadas e responsabilizar os infratores civil e criminalmente.

A partir da fiscalização do MapBiomas, órgãos como o Ministério Público, a Secretaria de

Meio Ambiente e a Polícia Militar atuam para multar e prender os responsáveis, além de apreender equipamentos utilizados nos crimes, como escavadeiras, carregadeiras e motosserras.

Continuidade

Segundo a SOS Mata Atlântica, o bioma tem condições de se tornar o primeiro no País a alcançar o desmatamento zero e avançar em uma agenda de restauração florestal em grande escala.

“A Mata Atlântica vai ser o primeiro bioma do Brasil, e talvez do mundo, a reverter a história de destruição de uma floresta tropical. A gente tem tudo para que ela seja o primeiro bioma a alcançar o desmatamento zero, a restauração em grande escala, e ser um exemplo para se aplicar em outros biomas nacionais e em todo o mundo”, afirmou o diretor da SOS Mata Atlântica.

Em 2025, o Congresso Nacional aprovou a Lei Geral do Licenciamento Ambiental e a Lei da Licença Ambiental Especial, que enfraquecem a autonomia de órgãos como o Ibama e sobrecarregam municípios sem estrutura técnica para lidar com o desmatamento.

De acordo com o Atlas da Mata Atlântica, restam hoje apenas 24% do bioma original, sendo que pouco mais da metade disso (12,4%) são referentes às florestas maduras — ambientes de maior importância para a biodiversidade e o estoque de carbono.

Nesta sexta-feira e sábado, 22 e 23, durante o Fórum Esfera, lideranças políticas, empresariais e de agências regulatórias nacionais discutem assuntos sobre o futuro do País, inclusive sobre a preservação dos biomas e de recursos naturais importantes.

“A manutenção e reestruturação da Mata Atlântica é importante em nível nacional para evitar desastres naturais como os que aconteceram na Paraíba, em Pernambuco, em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul e em Petrópolis [RJ]”, concluiu Guedes Pinto.