BBB do amor: os casais formados no reality que estão juntos até hoje

BBB: participantes do BBB encontraram o amor dentro da casa (Reprodução/Instagram)
Redação Exame
Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 08h59.
Desde as primeiras edições do Big Brother Brasil, exibido pela TV Globo, o reality se tornou cenário não apenas de disputas por prêmios milionários, mas também de romances duradouros. Apesar da intensidade do confinamento e da exposição pública, alguns participantes conseguiram transformar a química vista nas câmeras em relacionamentos reais e estáveis que atravessaram o tempo e as adversidades do cotidiano.
Veja quais casais formados dentro ou após o programa mantêm relacionamentos até hoje:
O casal se conheceu dentro da casa e retomou a relação fora do reality. Apesar de terem se envolvido com outros participantes durante o confinamento, o reencontro fora da disputa reacendeu o romance que dura anos e rendeu quatro filhos. Eles já participaram, juntos, do reality Power Couple, da Record.
Um dos casais mais lembrados das edições anteriores, Adriana e Rodrigão viveram um relacionamento intenso dentro da casa, mesmo com conflitos e obstáculos, incluindo um namoro prévio da sister. Após o programa, se reencontraram, casaram-se em 2015 e são pais de dois filhos.
Celebrados pelos fãs pela química dentro do confinamento, Andressa e Nasser seguiram juntos após o fim do programa. Com um longo namoro, o casal oficializou a união em casamento em 2020 e hoje tem uma filha nascida em 2024.
Outro romance da mesma edição que transcendeu o reality, Kamilla e Eliéser construíram uma vida em família e são pais de dois filhos. A relação começou com um momento icônico dentro da casa e se consolidou ao longo dos anos.
Apesar das voltas e vindas — inclusive envolvimentos com outros participantes durante o jogo — o casal assumiu o relacionamento após o reality e segue junto, hoje com um filho.
Formado no BBB 18, o casal permaneceu junto após o programa, ficou noivo, tem um filho e planeja o casamento para 2025.
Romance que começou dentro da casa e resistiu ao tempo, Laís e Gustavo ficaram noivos no final de 2023, se casaram em setembro de 2025 e esperam atualmente a chegada da primeira filha.
Mesmo sem envolvimento amoroso durante o reality, o reencontro após o programa resultou em namoro estável, mostrando que o BBB pode ser o pontapé inicial para romances também fora do confinamento.
Recentemente formados no BBB 25, o casal segue junto após a final do programa, compartilhando a vida a dois nas redes sociais e confirmando que a história de amor também pode estar em construção.