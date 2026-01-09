BBB do amor: os casais formados no reality que estão juntos até hoje

Desde as primeiras edições do Big Brother Brasil, exibido pela TV Globo, o reality se tornou cenário não apenas de disputas por prêmios milionários, mas também de romances duradouros. Apesar da intensidade do confinamento e da exposição pública, alguns participantes conseguiram transformar a química vista nas câmeras em relacionamentos reais e estáveis que atravessaram o tempo e as adversidades do cotidiano.

Veja quais casais formados dentro ou após o programa mantêm relacionamentos até hoje:

Daniel Saullo e Mariana Felício (BBB 6)

O casal se conheceu dentro da casa e retomou a relação fora do reality. Apesar de terem se envolvido com outros participantes durante o confinamento, o reencontro fora da disputa reacendeu o romance que dura anos e rendeu quatro filhos. Eles já participaram, juntos, do reality Power Couple, da Record.

Adriana Sant’Anna e Rodrigão (BBB 11)

Um dos casais mais lembrados das edições anteriores, Adriana e Rodrigão viveram um relacionamento intenso dentro da casa, mesmo com conflitos e obstáculos, incluindo um namoro prévio da sister. Após o programa, se reencontraram, casaram-se em 2015 e são pais de dois filhos.

Andressa Ganacin e Nasser Rodrigues (BBB 13)

Celebrados pelos fãs pela química dentro do confinamento, Andressa e Nasser seguiram juntos após o fim do programa. Com um longo namoro, o casal oficializou a união em casamento em 2020 e hoje tem uma filha nascida em 2024.

Kamilla Salgado e Eliéser Ambrósio (BBB 13)

Outro romance da mesma edição que transcendeu o reality, Kamilla e Eliéser construíram uma vida em família e são pais de dois filhos. A relação começou com um momento icônico dentro da casa e se consolidou ao longo dos anos.

Aline Gotschalg e Fernando Medeiros (BBB 15)

Apesar das voltas e vindas — inclusive envolvimentos com outros participantes durante o jogo — o casal assumiu o relacionamento após o reality e segue junto, hoje com um filho.

Paula Amorim e Breno Simões (BBB 18)

Formado no BBB 18, o casal permaneceu junto após o programa, ficou noivo, tem um filho e planeja o casamento para 2025.

Laís Caldas e Gustavo Marsengo (BBB 22)

Romance que começou dentro da casa e resistiu ao tempo, Laís e Gustavo ficaram noivos no final de 2023, se casaram em setembro de 2025 e esperam atualmente a chegada da primeira filha.

Giovanna Lima e Lucas Pizane (BBB 24)

Mesmo sem envolvimento amoroso durante o reality, o reencontro após o programa resultou em namoro estável, mostrando que o BBB pode ser o pontapé inicial para romances também fora do confinamento.

Renata e Maike (BBB 25)

Recentemente formados no BBB 25, o casal segue junto após a final do programa, compartilhando a vida a dois nas redes sociais e confirmando que a história de amor também pode estar em construção.