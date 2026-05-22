Após ataques de Musk, Lupita Nyong’o aparece em primeira imagem de 'A Odisseia'

A atriz Lupita Nyong’o comentou pela primeira vez as críticas envolvendo sua escalação como Helena de Troia em “A Odisseia”, novo filme de Christopher Nolan, após ataques feitos pelo bilionário Elon Musk nas redes sociais.

Em entrevista à revista Elle dos Estados Unidos, que também divulgou em primeira mão as primeiras imagens da atriz caracterizada no longa, Nyong’o afirmou apoiar “a intenção de Chris” e “a versão da história que ele está contando”. Segundo ela, o “elenco é representativo do mundo”.

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A atriz também disse que não pretende gastar tempo “pensando em uma defesa”, acrescentando que “as críticas vão existir, independentemente de eu me envolver com elas ou não”.

A repercussão começou após a confirmação de que Nyong’o, vencedora do Oscar de melhor atriz coadjuvante por "12 Anos de Escravidão", interpretaria Helena de Troia, personagem cuja beleza teria provocado a Guerra de Troia.

Musk chegou a afirmar que Nolan teria “insultado grosseiramente o povo grego” com a escolha de elenco. Em outra publicação no X, escreveu que escalar “uma mulher negra para interpretar uma mulher branca em uma obra fundamental da literatura europeia” seria errado.

O diretor não comentou publicamente as críticas.

Sobre o que é 'A Odisseia'?

Baseado no clássico poema épico de Homero, “A Odisseia” acompanha a jornada de Odisseu após a Guerra de Troia.

No filme, Matt Damon interpreta o protagonista, enquanto Anne Hathaway vive Penélope, esposa do herói. Já Zendaya será a deusa Atena, Charlize Theron interpretará Circe e Tom Holland dará vida a Telêmaco.

O elenco ainda reúne nomes como Robert Pattinson, Mia Goth, Jon Bernthal e John Leguizamo.

Dirigido e roteirizado por Nolan, o longa chega após o sucesso de “Oppenheimer”, vencedor de sete Oscars e dono de uma bilheteria de mais de US$ 900 milhões.

“A Odisseia” estreia nos cinemas em 16 de julho de 2026.