BBB 26: Animale se manifesta sobre polêmica com 'look' de Ana Paula

A polêmica envolvendo o visual de Ana Paula Renault no BBB 26 ganhou um novo capítulo neste sábado, 14.

A participante se recusou a usar o figurino enviado pela produção para a festa de sexta-feira, que teve show de Ana Castela. As peças rejeitadas são da Animale, marca de alto padrão do grupo Azzas 2154.

Diante da repercussão, a Animale se manifestou sobre o caso.

Em publicação no Instagram, a Animale Brasil comentou o episódio que dominou as redes sociais e afirmou que não teve participação na escolha do look da sister.

O que disse a Animale?

De acordo com a marca, os figurinos utilizados no programa são de responsabilidade exclusiva da produção do reality.

"Não enviamos o look em questão para a participante do BBB, Ana Paula. Os figurinos utilizados no programa são de responsabilidade da produção", publicou a companhia.

"Como marca de moda, acreditamos na multiplicidade de estilos e na individualidade de cada mulher, entendendo a moda como uma importante forma de expressão. Seguimos comprometidos com o respeito à liberdade de escolha e às diferentes formas de expressão feminina", diz o pronunciamento na íntegra.

Reclamações sobre o figurino

Antes da festa, ao experimentar o vestido longo enviado pela produção, Ana Paula reclamou do modelo e do caimento da peça. Visivelmente irritada, a jornalista fez diversas críticas ao look composto por um vestido de flores, uma jaqueta de camurça e uma bota.

"Não tem Deus que me faça usar. Me tirem do programa, aí vocês vão arrumar problema comigo. Onde no contrato está escrito que eu tenho que usar? Não está escrito. [...] Não vou vestir esse vestido, gente", explicou.

A participante afirmou que a recusa é por conta de inseguras sobre seu corpo que ainda enfrenta. "Tenho 44 anos, sou flácida, fica tudo batendo. De onde vocês tiraram que eu uso vestido? Eu uso algum vestido?", reclamou.

Ana Paula ainda tentou adaptar o visual usando uma calça jeans, mas a mudança não foi aprovada pela direção do programa.

Valor das peças

Apesar de não agradarem à participante, as peças têm valores elevados.

O vestido, de tecido fino estampado com decote frontal e nas costas e fenda nas pernas, faz parte da coleção da Animale e custa R$ 1.998.

Já a jaqueta marrom de camurça, com aplicações brilhantes, é vendida por R$ 2.909. Somadas, as duas peças chegam a quase R$ 5 mil.

Castigo e silêncio da Globo

Após se recusar a usar o figurino, Ana Paula foi chamada ao confessionário e advertida pela produção.

Mesmo após o aviso, manteve a decisão de não vestir as peças e acabou impedida de participar da festa, perdendo o show da cantora Ana Castela e as primeiras horas da comemoração patrocinada pelo Mercado Livre.

Na edição de sexta-feira, o programa optou por não mostrar a insatisfação da sister com a roupa, e a ausência dela no show também não foi repercutida pela emissora.

Até o momento, a TV Globo não se manifestou oficialmente sobre a polêmica.