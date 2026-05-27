Roteirista de 'Os Simpsons' que 'previu' Trump presidente anuncia candidatura à Casa Branca

O roteirista Dan Greaney, conhecido por escrever o episódio de “Os Simpsons” que mencionou Donald Trump como presidente dos Estados Unidos anos antes da eleição real, anunciou sua candidatura à Casa Branca em 2028. O veterano da série lançou a campanha em um vídeo publicado nas redes sociais, misturando humor, críticas políticas e referências ao próprio passado na animação.

Greaney 'previu' Trump ainda em 2000

Greaney escreveu o episódio “Bart no Futuro”, exibido originalmente em 2000. Na história, Lisa Simpson aparece como presidente dos Estados Unidos e comenta que herdou uma crise orçamentária deixada pelo “presidente Trump”. O trecho ganhou enorme repercussão depois da eleição de Donald Trump em 2016 e passou a alimentar a fama de que “Os Simpsons” seria capaz de prever acontecimentos futuros.

Agora, o roteirista decidiu transformar essa notoriedade em campanha política. No vídeo de anúncio, Greaney aparece vestido como um “profeta”, em referência às brincadeiras sobre a suposta previsão feita pela série. Depois, troca o figurino por um terno e afirma oficialmente que disputará a presidência.

Durante o discurso, Greaney criticou Donald Trump, o vice-presidente JD Vance, bilionários e figuras dos dois principais partidos americanos. Segundo ele, o governo dos Estados Unidos deveria funcionar “para todos”. O escritor também declarou que pretende restaurar “normas democráticas” e defender políticas como saúde universal e o "Green New Deal".

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Presidência dos EUA em 2028

O roteirista descreve sua posição política como a de um “republicano progressista”, citando nomes históricos como Abraham Lincoln e Theodore Roosevelt. Em comunicado divulgado pela campanha, Greaney afirmou que quer dialogar com eleitores de diferentes correntes ideológicas e tentar reduzir a polarização política no país.

Além de “Os Simpsons”, Dan Greaney também trabalhou em séries como “The Office” e participou de outros projetos de televisão e cinema ao longo da carreira. Ele estudou em Harvard, formou-se em Direito e chegou a atuar como advogado antes de se dedicar integralmente ao entretenimento.

Em entrevista ao The Hollywood Reporter, em 2016, Greaney já havia explicado que a referência a Trump no episódio de 2000 surgiu como uma piada e também como um alerta sobre o clima político americano da época. Anos depois, ele afirmou enxergar o assunto de maneira “mais sombria” diante da realidade política dos Estados Unidos.