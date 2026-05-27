Ella Bright rebate críticas sobre diferença de idade com colega de 'Off Campus'

A atriz Ella Bright comentou pela primeira vez as críticas envolvendo a diferença de idade entre ela e o ator Belmont Cameli, seu par romântico em “Off Campus”, série do Prime Video baseada nos livros de Elle Kennedy.

Fãs da série questionaram diferença de idade entre os atores

Bright, que tem 19 anos, participou do podcast “Not Skinny But Not Fat” e respondeu aos comentários sobre a diferença de quase dez anos entre ela e Cameli, de 28. A atriz explicou que nunca se sentiu desconfortável durante as gravações e destacou o ambiente nos bastidores da produção.

“Entendo a preocupação das pessoas, mas em nenhum momento me senti excluída por ser mais nova do que todo mundo”, declarou. Segundo ela, o elenco desenvolveu uma relação próxima ao longo das filmagens. “Nós éramos como uma família e eu não poderia me sentir mais confortável naquele set”, acrescentou.

A atriz também contou que tinha total conhecimento sobre o conteúdo da série antes de aceitar o papel. Bright revelou que participou dos testes e das leituras de química, já sabendo das cenas íntimas previstas para a adaptação. “Eu entrei nesse projeto entendendo exatamente o que o papel exigia”, afirmou. Ela ainda explicou que se apaixonou rapidamente pela personagem Hannah Wells e pelo roteiro da série.

O debate ganhou força nas redes sociais depois que muitos espectadores descobriram que Bright tinha apenas 18 anos quando as gravações começaram. Na trama, ela interpreta Hannah, uma estudante universitária que se envolve com o jogador de hóquei Garrett Graham, vivido por Cameli.

Além das declarações de Bright, Louisa Levy, produtora executiva da série, reforçou que as cenas íntimas foram planejadas com acompanhamento profissional. "Temos uma coordenadora de intimidade extraordinária, Kathy Kadler, que conversou não apenas com Belmont e Ella, mas com todos os atores que tiveram qualquer trabalho de intimidade", disse Levy à Variety.

Nova temporada já está garantida

O sucesso de “Off Campus”, que se tornou a terceira maior estreia da Prime Video, já garantiu vida longa para a produção. A plataforma renovou a série para a segunda temporada antes mesmo da estreia oficial da primeira, no dia 13 de maio, movimento que mostrou a confiança do streaming no potencial da adaptação dos livros de Elle Kennedy.