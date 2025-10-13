Por que a Reserva trocou o pica-pau por uma tartaruga?

Quem acompanha a Reserva nas redes sociais percebeu uma mudança curiosa nos últimos dias: o pica-pau, símbolo histórico da marca, deu lugar a uma tartaruga.

A troca, que chamou a atenção dos seguidores, não foi aleatória. Ela antecipou o lançamento da Reserva Sprint, primeira linha de produtos esportivos da empresa do grupo Azzas 2154, que chega ao mercado nesta segunda-feira, 13.

Inspirada na fábula da lebre e da tartaruga, a novidade representa a entrada da marca no universo do athleisure, segmento que combina moda e funcionalidade em peças esportivas criadas também para o uso no dia a dia.

O lançamento nasce com o manifesto “Não é sobre a chegada. É sobre a jornada” e traduz essa ideia em produtos e comunicação. A proposta da companhia é ressignificar o universo do esporte, mostrando que bem-estar, estilo e diversão também fazem parte da performance.

"Falamos sobre prazer, constância e bem-estar. Acreditamos que a jornada é tão importante quanto a linha de chegada, e é isso que queremos inspirar nas pessoas”, diz Pedro Cardoso, diretor de marketing digital e vendas da Reserva.

O filme da campanha, que mistura esporte, humor e cultura, é estrelado por Ary Fontoura, Paulo André, Bruninho, Hélio de la Peña, Shogun, Bebeto, Fausto Carvalho (Menzinho) e João Vitor Santiago (Bebelo).

As fotos e vídeos mostram situações inusitadas e bem-humoradas, como Bebeto jogando pebolim com Bebelo e Shogun disputando um braço de ferro com Ary Fontoura, para reforçar o espírito leve e descontraído da linha.

“Entrar no universo esportivo sempre foi um desejo, mas queríamos fazer isso à nossa maneira, com propósito, autenticidade e bom humor”, afirma Cardoso.

Com o conceito “No Fun, No Gain” (sem diversão, sem ganho), uma inversão do conhecido lema das academias “No Pain, No Gain” (sem dor, sem ganho), a campanha questiona a ideia de que performance se resume a pace e resultados extremos.

Ao adotar a tartaruga como símbolo temporário, a marca associa o animal à consistência, presença e prazer no trajeto. A imagem visa reforçar a mensagem de que constância e leveza superam a pressa, e de que o verdadeiro ganho está no caminho, não apenas na chegada.

Com a Sprint, a Reserva amplia seu território de atuação dentro do grupo Azzas 2154, que também controla as marcas Reserva Mini, Reserva Go, Reserva Praia e Reserva Ink.

A nova linha chega com 40 peças que combinam inovação, design urbano e praticidade. Segundo a marca, os produtos oferecem conforto térmico, tecnologia antiodor, secagem rápida, toque gelado e tecidos que dispensam passar — soluções que simplificam o cotidiano de quem busca movimento, estilo e funcionalidade em um só produto.

Campanha da linha Sprint mistura esporte, humor e cultura, com nomes como Ary Fontoura, Paulo André, Bruninho e Hélio de la Peña, para apresentar a nova fase da Reserva (Divulgação)

O portfólio reúne camisetas Dry e Performance, shorts tecnológicos, a linha de acessórios Wing e o tênis Sprinter, principal aposta do lançamento. Desenvolvido para corridas leves e o uso urbano, o modelo combina desempenho e estilo em um design versátil.

A coleção inclui ainda a Jaqueta Windbreaker Performance, que promete aliar tecnologia e conforto em releitura da clássica corta-vento, com recortes anatômicos, detalhes selados e pontos refletivos.

A chegada da Sprint ocorre em meio à expansão global do segmento, que já reúne marcas como Track&Field, Lululemon, Adidas e Nike. Segundo a consultoria Grand View Research, o mercado de athleisure deve movimentar US$ 662 bilhões até 2030, com crescimento médio anual de 9%. No Brasil, o setor fitness movimenta cerca de R$ 12 bilhões por ano, e dados do Google mostram que um em cada quatro consumidores já incorpora roupas esportivas ao dia a dia.

Além do vestuário, a Reserva aposta em ampliar a experiência com parcerias estratégicas, como a barrinha de proteína criada em colaboração com a Nutrata e a granola especial desenvolvida com a Made Real. A marca vê nessas iniciativas um diferencial em um mercado cada vez mais competitivo, reforçando o conceito de estilo de vida que vai além da roupa.