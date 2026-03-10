Ana Paula enfrenta Babu no Sincerão: 'Não tenho medo de homem'

A dinâmica do Sincerão do BBB 26 teve mais um momento de tensão na noite desta segunda-feira, 9. Durante a dinâmica, Ana Paula Renault e Babu Santana protagonizaram uma discussão que chamou atenção dos participantes e do público.

Ana Paula colocou Babu em seu 'pódio'

O embate começou quando Ana Paula chamou Babu para compor o seu "pódio dos medrosos", ao lado de Alberto e Solange Couto. Ao subir no pódio, o ator passou a encarar a jornalista de forma intensa e ela reagiu dizendo que aquilo não provocava medo nela.

“Você está me encarando assim agora, mas devia ter feito isso nos outros dias. Você disse que ia me encher o saco todos os dias. Não tenho medo de homem”, declarou a mineira, elevando o tom do confronto diante dos colegas de confinamento.

O ator respondeu que sua intenção era olhar nos olhos da sisters e ela rebateu dizendo que estava disponível todos os dias para essa troca de olhares.

Nas redes sociais, muitos usuários interpretaram o gesto como uma tentativa de intimidar a sister.

Discussão após a dinâmica

Assim que Ana Paula terminou seu discurso no Sincerão, os dois brothers engataram uma discussão sobre lealdade, que teve que ser interrompida por Tadeu Schmidt, para dar seguimento ao programa. Os dois ainda lamentaram não se enfrentar no Paredão.

