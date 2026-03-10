Pop

Ana Paula enfrenta Babu no Sincerão: 'Não tenho medo de homem'

Confronto entre os participantes movimentou o Sincerão e repercute fora da casa

BBB 26: Atrito entre Babu e Ana Paula expõe rivalidade durante o ao vivo (Reprodução TV Globo)

Redação Exame

Publicado em 10 de março de 2026 às 15h39.

A dinâmica do Sincerão do BBB 26 teve mais um momento de tensão na noite desta segunda-feira, 9. Durante a dinâmica, Ana Paula Renault e Babu Santana protagonizaram uma discussão que chamou atenção dos participantes e do público.

Ana Paula colocou Babu em seu 'pódio'

O embate começou quando Ana Paula chamou Babu para compor o seu "pódio dos medrosos", ao lado de Alberto e Solange Couto. Ao subir no pódio, o ator passou a encarar a jornalista de forma intensa e ela reagiu dizendo que aquilo não provocava medo nela.

“Você está me encarando assim agora, mas devia ter feito isso nos outros dias. Você disse que ia me encher o saco todos os dias. Não tenho medo de homem”, declarou a mineira, elevando o tom do confronto diante dos colegas de confinamento.

O ator respondeu que sua intenção era olhar nos olhos da sisters e ela rebateu dizendo que estava disponível todos os dias para essa troca de olhares.

Nas redes sociais, muitos usuários interpretaram o gesto como uma tentativa de intimidar a sister.

Discussão após a dinâmica

Assim que Ana Paula terminou seu discurso no Sincerão, os dois brothers engataram uma discussão sobre lealdade, que teve que ser interrompida por Tadeu Schmidt, para dar seguimento ao programa. Os dois ainda lamentaram não se enfrentar no Paredão.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

