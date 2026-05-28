Minerva estuda fechar capital na B3, diz jornal: ação sobe

A Minerva Foods avalia encerrar sua presença na Bolsa de Valores, de acordo com a coluna Capital, do jornal O Globo. A discussão ocorre internamente em meio a um desempenho fraco dos papéis da companhia, que acumulavam desvalorização de quase 28% em 2026 até o fechamento de ontem, 27.

A operação

A família Vilela de Queiroz e o fundo saudita Salic, que juntos já respondem por mais de 53% das ações, ficariam com os 45% do capital em circulação da companhia na bolsa por meio de uma oferta pública de aquisição (OPA). O tamanho do cheque é o obstáculo. Com tamanho free float, os controladores precisariam de cerca de R$ 1,5 bilhão para atingir o quórum regulatório mínimo de dois terços necessário ao cancelamento do registro. Ou até R$ 2,3 bilhões para adquirir a totalidade dos papéis em circulação, considerando um prêmio hipotético de 30% sobre a cotação atual.

Segundo o jornal, o financiamento viria por emissão de dívida, que seria absorvida pelo próprio balanço da empresa. O processo levaria entre quatro e seis meses.

Motivações

Ainda de acordo com a publicação, os controladores avaliam que as ações negociam com desconto excessivo em relação a empresas comparáveis, sem que o mercado reconheça o potencial das sinergias geradas pela compra das operações sul-americanas da Marfrig, negócio de R$ 7,5 bilhões fechado dois anos atrás.

Em horizonte mais longo, a saída da B3 poderia abrir espaço para uma eventual reestreia em bolsa na Arábia Saudita, mercado com maior proximidade ao perfil de investidores do grupo.

Histórico e riscos

Não é a primeira vez que o tema aparece. Em 2021, o Pipeline, do Valor Econômico, já havia reportado que a companhia estudava o mesmo movimento — que acabou não se concretizando. O ambiente atual de juros elevados adiciona mais uma camada de dificuldade à operação. A Minerva não se pronunciou sobre o assunto.

No pregão desta quinta-feira, 28, as ações BEEF3 operam entre as maiores altas do Ibovespa, com ganhos de 3,34% às 11h40 (horário de Brasília).