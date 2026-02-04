Azzas junta unidades de negócio e coloca Arezzo e Hering sob mesmo guarda-chuva

O Grupo Azzas 2154 anunciou que vai unir duas de suas unidades de negócios. Shoes and Bags, que tem marcas como Arezzo, Schutz, Alexandre Birman e Vans, se junta à categoria Basic, das operações da Hering.

Alexandre Birman, CEO da companhia, disse à EXAME que o movimento tem como objetivo "gerar sinergia e, principalmente, simplificar a gestão do grupo Azzas, que é uma premissa nossa e algo que o mercado espera.”

As duas áreas, juntas, representam 65% do faturamento das vendas para varejistas (B2B) e obtiveram receita de aproximadamente R$ 1,75 bilhão no terceiro trimestre de 2025.

“Há uma similaridade muito grande dos canais de distribuição, que são majoritariamente B2C, com foco em lojas próprias e no e-commerce, e que até então eram operações distintas com duas lideranças", afirmou Birman.

A nova BU será liderada por David Python, executivo que já vinha comandando a operação da Hering desde setembro. Python tem trajetória anterior na própria Arezzo & Co e é cofundador da marca de sneakers sustentáveis Cariuma, atualmente em processo de aquisição pelo grupo. Ele substitui Rafael Sachete, que deixa a companhia após mais de 20 anos. Sachete ocupava a diretoria da unidade Shoes & Bags desde agosto, após uma longa trajetória como CFO e diretor de relações com investidores.

A saída de Sachete se dá em meio a uma transição estruturada e planejada, de acordo com a empresa. O executivo permanecerá na Azzas até o fim de março para concluir a passagem de bastão. Em seguida, Davi Python assume integralmente a liderança da nova BU unificada.

Três fases de integração até junho

A integração das unidades ocorrerá em três etapas. Em fevereiro, áreas administrativas como RH, Finanças e Tecnologia já passam a operar de forma conjunta.

Entre março e junho, será realizada uma gestão híbrida: Alexandre Birman assumirá temporariamente as frentes de marcas, marketing e produto, enquanto David Python segue dedicado à consolidação da operação da Hering, marcando a conclusão da inversão do seu ciclo operacional.

A partir de junho, a governança da nova BU será definida em definitivo. As operações permanecerão fisicamente distribuídas entre os polos de Blumenau (SC), onde está o centro de comando da Hering; Campo Bom (RS), sede histórica da Arezzo & Co; e São Paulo, que concentra as áreas de marketing e comercial por sua proximidade com o ecossistema de moda, imprensa e influenciadores.

A companhia estuda ainda a criação de um centro de serviços compartilhados de marketing, capaz de atender de forma integrada às marcas da nova estrutura.