Que horas começa o BBB 26? Hoje a edição será dividida em duas partes

O Big Brother Brasil 26 manterá a tradição de ir ao ar diariamente, de segunda a segunda. No entanto, nesse domingo, o programa terá uma configuração diferente: ele será dividido em duas partes, uma durante o dia e outra no início da noite.

Portanto, a primeira parte da edição desse domingo vai começar às 13h50, ao vivo, quando Tadeu Schmidt dará início à primeira parte da formação do Paredão.

Já a segunda parte vai ser exibida às 19h20, também ao vivo, em que o público confere a Prova Bate e Volta e a abertura da votação.

Formação de Paredão

A edição desse domingo vai formar o nono Paredão do programa. Alberto, a Líder da semana, vai indicar um brother direto para a berlinda, enquanto o mais votado da casa também vai para o Paredão.

Três participantes já estarão na berlinda, por conta da dinâmica de sábado. Um vai se livrar pela compra do poder na Máquina do Poder e outro pela Prova Bate e Volta, fechando um paredão triplo.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Quanto tempo dura o BBB?

O Big Brother Brasil 26 terá duração aproximada de 100 dias, mantendo o formato já conhecido pelo público. Sendo assim, a previsão de término é no dia 22 de abril de 2026.