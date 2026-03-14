Prova do Anjo BBB 26: saiba quem ganhou a nona disputa e conquistou anjo inédito

Na grande decisão da nona Prova do Anjo, Breno enfrentou Leandro Boneco em um duelo que teve reviravoltas (TV Globo/Divulgação)
Repórter de ESG
Publicado em 14 de março de 2026 às 15h41.
Última atualização em 14 de março de 2026 às 15h51.
A disputa pela Prova do Anjo esquentou o fim de semana no Big Brother Brasil 2026. Realizada neste sábado, 14, a nona prova da edição colocou os brothers para testar reflexos e controle emocional em um desafio de tempo e precisão.
Na dinâmica, os participantes competiram em duelos diretos. Dentro de cabines individuais, eles precisavam apertar um botão no tempo mais próximo possível do limite estipulado, que era exibido em um telão junto com o multiplicador da rodada.BBB 26: saiba quanto custa o look que Ana Paula se recusou a usar na festa
A cada tentativa, a pontuação era calculada pela fórmula: tempo x multiplicador. Quem somasse mais pontos ao final de três rodadas, avançava na competição.
O ganhador da prova foi o Breno, em uma final disputada contra Leandro Boneco. Veja como foi a prova.
No primeiro confronto da noite, a disputa foi entre Jonas Sulzbach e Leandro Boneco. Apesar da vitória de Jonas na segunda rodada, foi Leandro quem levou a melhor na soma final, garantindo sua vaga na próxima fase. Confira o desempenho dos dois:
Pontuação final: Jonas Sulzbach (178.98) x Leandro Boneco (179.37)
Em seguida, foi a vez de Chaiany e Juliano Floss se enfrentarem. Com uma vantagem construída nas primeiras rodadas, Juliano garantiu a classificação, mesmo tendo perdido a última rodada para a sister.
Pontuação final: Chaiany (172.85) x Juliano Floss (177.75)
Outro confronto agitado ficou por conta de Ana Paula Renault e Solange Couto. Mesmo com um erro na primeira rodada, Ana Paula se recuperou e garantiu a vitória, avançando para a semifinal da prova.
Pontuação final: Solange Couto (149.62) x Ana Paula Renault (177.95)
Com uma largada tranquila, Breno venceu Marciele no duelo e também avançou para a próxima fase. Apesar da vitória de Marciele na última rodada, a vantagem construída por Breno nas primeiras tentativas foi suficiente para garantir a classificação.
Pontuação final: Breno (176.41) x Marciele (153.32)BBB 26: que horas começa o programa? Hoje tem Prova do Anjo e dinâmica
Com os classificados definidos, a Prova do Anjo entrou em sua fase decisiva. Os duelos da semifinal foram:
Juliano Floss x Leandro Boneco
Ana Paula Renault x Breno
Em um confronto equilibradíssimo, Leandro Boneco levou a melhor sobre Juliano Floss e garantiu vaga na grande final da prova. Leandro venceu todas as três rodadas, mas Juliano não ficou muito atrás na pontuação final.
Pontuação final: Juliano Floss (202.99) x Leandro Boneco (205.90)
No outro confronto da semifinal, Breno enfrentou Ana Paula Renault em uma disputa de tirar o fôlego. Com uma diferença mínima na pontuação final, Breno garantiu sua vaga na decisão da nona Prova do Anjo.
Pontuação final: Ana Paula Renault (205.07) x Breno (205.99)Pedra, papel ou tesoura: entenda a dinâmica que vai colocar 3 brothers no paredão
Na grande decisão da nona Prova do Anjo, Breno enfrentou Leandro Boneco em um duelo que teve reviravoltas. Leandro venceu a primeira rodada, mas errou o tempo na segunda, zerando a pontuação. Breno aproveitou a oportunidade, venceu as duas últimas rodadas e garantiu a vitória com uma vantagem confortável.
Pontuação final: Leandro Boneco (127.62) x Breno (197.04)
Com a vitória, Breno conquista a nona Prova do Anjo do BBB 26 e garante o cobiçado Poder do Anjo, que lhe dará benefícios importantes na próxima formação de paredão. Neste domingo, ele receberá um almoço especial e poderá imunizar um ou dois participantes.
Com a vitória, Breno ganhou o direito de aplicar o Castigo do Monstro em um brother. A escolhida foi Jonas Sulzbach, que terá duas consequências imediatas: perde 300 estalecas e vai do VIP direto para a Xepa.
A dinâmica do castigo desta edição promete agitar a casa: vários sinos foram instalados no local e, sempre que uma música tocar, Jonas receberá um cartão com ordens relacionadas à sequência dos sinos tocados, que deverão ser cumpridas rigorosamente.