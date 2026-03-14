Prova do Anjo BBB 26: saiba quem ganhou a nona disputa e conquistou anjo inédito

A disputa pela Prova do Anjo esquentou o fim de semana no Big Brother Brasil 2026. Realizada neste sábado, 14, a nona prova da edição colocou os brothers para testar reflexos e controle emocional em um desafio de tempo e precisão.

Na dinâmica, os participantes competiram em duelos diretos. Dentro de cabines individuais, eles precisavam apertar um botão no tempo mais próximo possível do limite estipulado, que era exibido em um telão junto com o multiplicador da rodada.

A cada tentativa, a pontuação era calculada pela fórmula: tempo x multiplicador. Quem somasse mais pontos ao final de três rodadas, avançava na competição.

O ganhador da prova foi o Breno, em uma final disputada contra Leandro Boneco. Veja como foi a prova.

Primeiros classificados

No primeiro confronto da noite, a disputa foi entre Jonas Sulzbach e Leandro Boneco. Apesar da vitória de Jonas na segunda rodada, foi Leandro quem levou a melhor na soma final, garantindo sua vaga na próxima fase. Confira o desempenho dos dois:

1ª rodada (multiplicador x1): Jonas Sulzbach (22.56) x Leandro Boneco (22.79)

2ª rodada (multiplicador x2): Jonas Sulzbach (24.87) x Leandro Boneco (24.67)

3ª rodada (multiplicador x4): Jonas Sulzbach (26.67) x Leandro Boneco (26.81)

Pontuação final: Jonas Sulzbach (178.98) x Leandro Boneco (179.37)

Em seguida, foi a vez de Chaiany e Juliano Floss se enfrentarem. Com uma vantagem construída nas primeiras rodadas, Juliano garantiu a classificação, mesmo tendo perdido a última rodada para a sister.

1ª rodada (multiplicador x1): Chaiany (22.38) x Juliano Floss (22.73)

2ª rodada (multiplicador x2): Chaiany (24.17) x Juliano Floss (24.51)

3ª rodada (multiplicador x4): Chaiany (25.53) x Juliano Floss (25.50)

Pontuação final: Chaiany (172.85) x Juliano Floss (177.75)

Outro confronto agitado ficou por conta de Ana Paula Renault e Solange Couto. Mesmo com um erro na primeira rodada, Ana Paula se recuperou e garantiu a vitória, avançando para a semifinal da prova.

1ª rodada (multiplicador x1): Solange Couto (0 - passou do tempo) x Ana Paula Renault (22.61)

2ª rodada (multiplicador x2): Solange Couto (23.61) x Ana Paula Renault (24.54)

3ª rodada (multiplicador x4): Solange Couto (25.60) x Ana Paula Renault (25.57)

Pontuação final: Solange Couto (149.62) x Ana Paula Renault (177.95)

Com uma largada tranquila, Breno venceu Marciele no duelo e também avançou para a próxima fase. Apesar da vitória de Marciele na última rodada, a vantagem construída por Breno nas primeiras tentativas foi suficiente para garantir a classificação.

1ª rodada (multiplicador x1): Breno (22.63) x Marciele (0 - passou do tempo)

2ª rodada (multiplicador x2): Breno (23.97) x Marciele (23.44)

3ª rodada (multiplicador x4): Breno (26.46) x Marciele (26.61)

Pontuação final: Breno (176.41) x Marciele (153.32)

Semifinais: disputa pelo anjo inédito

Com os classificados definidos, a Prova do Anjo entrou em sua fase decisiva. Os duelos da semifinal foram:

Juliano Floss x Leandro Boneco

Ana Paula Renault x Breno

Em um confronto equilibradíssimo, Leandro Boneco levou a melhor sobre Juliano Floss e garantiu vaga na grande final da prova. Leandro venceu todas as três rodadas, mas Juliano não ficou muito atrás na pontuação final.

1ª rodada (multiplicador x2): Juliano Floss (15.76) x Leandro Boneco (16.64)

2ª rodada (multiplicador x3): Juliano Floss (19.69) x Leandro Boneco (19.74)

3ª rodada (multiplicador x5): Juliano Floss (22.48) x Leandro Boneco (22.68)

Pontuação final: Juliano Floss (202.99) x Leandro Boneco (205.90)

No outro confronto da semifinal, Breno enfrentou Ana Paula Renault em uma disputa de tirar o fôlego. Com uma diferença mínima na pontuação final, Breno garantiu sua vaga na decisão da nona Prova do Anjo.

1ª rodada (multiplicador x2): Ana Paula Renault (16.48) x Breno (16.63)

2ª rodada (multiplicador x3): Ana Paula Renault (19.52) x Breno (19.51)

3ª rodada (multiplicador x5): Ana Paula Renault (22.71) x Breno (22.84)

Pontuação final: Ana Paula Renault (205.07) x Breno (205.99)

Final: Leandro Boneco x Breno

Na grande decisão da nona Prova do Anjo, Breno enfrentou Leandro Boneco em um duelo que teve reviravoltas. Leandro venceu a primeira rodada, mas errou o tempo na segunda, zerando a pontuação. Breno aproveitou a oportunidade, venceu as duas últimas rodadas e garantiu a vitória com uma vantagem confortável.

1ª rodada (multiplicador x2): Leandro Boneco (13.56) x Breno (13.52)

2ª rodada (multiplicador x4): Leandro Boneco (0 - passou do tempo) x Breno (15.56)

3ª rodada (multiplicador x6): Leandro Boneco (16.75) x Breno (17.46)

Pontuação final: Leandro Boneco (127.62) x Breno (197.04)

Com a vitória, Breno conquista a nona Prova do Anjo do BBB 26 e garante o cobiçado Poder do Anjo, que lhe dará benefícios importantes na próxima formação de paredão. Neste domingo, ele receberá um almoço especial e poderá imunizar um ou dois participantes.

Castigo do Monstro: quem foi escolhido?

Com a vitória, Breno ganhou o direito de aplicar o Castigo do Monstro em um brother. A escolhida foi Jonas Sulzbach, que terá duas consequências imediatas: perde 300 estalecas e vai do VIP direto para a Xepa.

A dinâmica do castigo desta edição promete agitar a casa: vários sinos foram instalados no local e, sempre que uma música tocar, Jonas receberá um cartão com ordens relacionadas à sequência dos sinos tocados, que deverão ser cumpridas rigorosamente.