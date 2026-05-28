Meio/Ideia: Flávio Bolsonaro cai até 18 pontos entre mais ricos, jovens e centro-direta

A intenção de votos do senador Flávio Bolsonaro (PL) caiu entre grupos estratégicos para sua campanha, segundo a pesquisa Meio/Ideia, divulgada nesta quinta-feira, 28. O levantamento questionou os entrevistados sobre um possível segundo turno entre o senador e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Na visão geral, Flávio caiu 3,9 pontos percentuais desde a última pesquisa, finalizada em 6 de maio, de 45,3% para 41,4%. Quem mais puxou essa queda foram os eleitores jovens e os mais ricos.

Entre os respondentes de 16 a 24 anos, Flávio Bolsonaro caiu 15,7 pontos percentuais. No começo de maio, ele era o pré-candidato preferido entre os mais jovens, com 55,2% das intenções de voto. Agora, o senador soma 39,5%.

No recorte econômico, o candidato do PL caiu 18,9 pontos entre os eleitores com renda superior a cinco salários mínimos. Ele saiu de 60,4% para 41,5% das intenções de voto.

Outro grupo em que Flávio teve uma queda representativa foi entre os eleitores de centro-direita. Em pouco mais de 20 dias, ele perdeu 18 pontos. Enquanto isso, Lula saiu de zero para 15,2% das intenções de voto deste campo político.

Ainda no recorte do posicionamento político dos eleitores, Flávio perdeu quatro pontos dentro de seu próprio campo político, a direita.

Entre os eleitores sem posição política definida, Lula subiu na mesma medida em que Flávio caiu, cerca de cinco pontos percentuais. O presidente foi de 40,7% para 45,3%, enquanto o senador saiu de 35,9% para 30,2%.

A CEO do instituto IDEIA, Cila Schulman, comentou o aumento da distância entre os dois principais candidatos.

“O presidente Lula, que regularmente aparecia empatado tecnicamente com o senador Flávio Bolsonaro no segundo turno, passa a ter uma diferença positiva de 5,1 pontos percentuais. Em uma eleição que provavelmente será disputada voto a voto, qualquer ponto percentual pode fazer toda a diferença”, afirmou Schulman.

Segundo o estudo, a revelação das conversas com Daniel Vorcaro, do caso Master, nem é um dos motivos mais pesados por trás da queda de Flávio. Para Mauricio Moura, fundador da Ideia, a "desorganização da oposição e a insistência no bolsonarismo ajudam Lula".

Em contrapartida, Lula despencou 41,7 pontos percentuais entre os eleitores ditos de centro. Ele foi de 51,4% para 9,7%. Neste mesmo índice, Flávio cresceu 22 pontos, e a parcela dos que votariam branco ou nulo cresceu 15,4.

A pesquisa entrevistou 1.500 eleitores acima dos 16 anos entre os dias 23 e 27 de maio. Os resultados têm margem de erro de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O estudo está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-02918/2026.