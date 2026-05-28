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Bilionário do Shark Tank diz que bitcoin ‘perdeu o sentido’ e vende tudo

Mark Cuban explicou por que está ‘decepcionado’ com as criptomoedas

Empresário, Mark Cuban. (Christopher Willard/Getty Images)

Empresário, Mark Cuban. (Christopher Willard/Getty Images)

Mariana Maria Silva
Mariana Maria Silva

Editora do Future of Money

Publicado em 28 de maio de 2026 às 12h00.

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O bilionário Mark Cuban afirmou estar “decepcionado” com as criptomoedas. Para ele, o bitcoin “perdeu o sentido” e ele teria vendido todos os seus investimentos no ativo.

Cuban é um empresário conhecido por ter vendido empresas de tecnologia por bilhões de dólares, participar do programa “Shark Tank” e ser um dos donos do time de basquete norte-americano Dallas Mavericks.

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Ele também era um forte defensor das criptomoedas, após ter passado um período criticando a nova classe de ativos e ter mudado de ideia.

No entanto, isso parece ter mudado recentemente. Em entrevista ao podcast Portfolio Players, Cuban disse que as criptomoedas são “decepcionantes” e que o bitcoin “perdeu o sentido”.

“Quando toda a confusão aconteceu com a guerra do Irã, o bitcoin sempre deveria ser a melhor alternativa às moedas tradicionais perdendo valor, e eu sempre achei que fosse uma versão melhor do ouro do que o próprio ouro. O ouro simplesmente disparou e chegou a US$ 5 mil. O bitcoin caiu… não foi a proteção financeira que eu esperava que fosse”, disse.

Além disso, Cuban chamou as memecoins, criptomoedas inspiradas em memes, de “lixo” e afirmou estar decepcionado com o mercado cripto como um todo, dizendo que o setor ainda não criou uma “aplicação útil para a vovó”.

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