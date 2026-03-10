BBB 26: mesmo já tendo sido candidato, Cowboy critica Ana Paula por 'política'

BBB 26: Comentário do participante reacende discussão sobre política (TV Globo)
Publicado em 10 de março de 2026 às 20h46.
A política entrou em pauta dentro do BBB 26 após uma declaração de Alberto Cowboy sobre Ana Paula Renault.
Durante a dinâmica do Sincerão, o participante afirmou acreditar que a jornalista teria pretensões políticas e estaria usando o reality como forma de ganhar projeção.
"Eu não tenho medo de cancelamento, não sou online. Quem tem pretensões políticas é você", disse o mineiro, durante troca de acusações com a sister.
Segundo Cowboy, a postura de Ana Paula no jogo indicaria um interesse em ampliar sua visibilidade pública. Na avaliação dele, algumas falas e posicionamentos da sister sugerem que ela poderia estar de olho em uma carreira política no futuro.
A declaração chamou atenção dos fãs do reality porque o próprio Cowboy já teve experiência nas urnas. O brother se candidatou a vereador em Belo Horizonte pelo extinto DEM, anteriormente PFL e atualmente União Brasil, em 2008.