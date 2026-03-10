Pop

BBB 26: mesmo já tendo sido candidato, Cowboy critica Ana Paula por 'política'

Brother afirma que adversária usa o reality como vitrine política, embora ele próprio já tenha sido candidato

BBB 26: Comentário do participante reacende discussão sobre política (TV Globo)

Da Redação
Publicado em 10 de março de 2026 às 20h46.

A política entrou em pauta dentro do BBB 26 após uma declaração de Alberto Cowboy sobre Ana Paula Renault.

Durante a dinâmica do Sincerão, o participante afirmou acreditar que a jornalista teria pretensões políticas e estaria usando o reality como forma de ganhar projeção.

"Eu não tenho medo de cancelamento, não sou online. Quem tem pretensões políticas é você", disse o mineiro, durante troca de acusações com a sister.

Segundo Cowboy, a postura de Ana Paula no jogo indicaria um interesse em ampliar sua visibilidade pública. Na avaliação dele, algumas falas e posicionamentos da sister sugerem que ela poderia estar de olho em uma carreira política no futuro.

Cowboy e outros veteranos na política

A declaração chamou atenção dos fãs do reality porque o próprio Cowboy já teve experiência nas urnas. O brother se candidatou a vereador em Belo Horizonte pelo extinto DEM, anteriormente PFL e  atualmente União Brasil, em 2008.

Nas eleições anteriores, Babu Santana também disputou uma vaga como vereador no Rio de Janeiro pelo PSOL, mas obteve 5.305 votos e não conseguiu se eleger.

Sol Vega, que foi desclassificada do reality nesta edição, também tentou entrar para a política. Em 2014, ela se candidatou ao cargo de vereadora no Rio de Janeiro pelo PDT, porém não conquistou votos suficientes para garantir uma vaga.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

