O ex-presidente da Tesla compartilha o segredo do sucesso que aprendeu com seu ex-chefe, Elon Musk

À frente de um império que molda os setores de veículos elétricos, inteligência artificial e exploração espacial, Elon Musk consolidou um estilo de gestão tão influente quanto debatido.

No entanto, o sucesso por trás de suas companhias não se deve a mero carisma ou sorte. De acordo com Jon McNeill, ex-presidente da Tesla, o verdadeiro motor de crescimento reside em uma obsessão por desafiar pressupostos e atrair talentos de nível internacional.

McNeill capitaneou a fabricante de veículos elétricos entre 2015 e 2018, período em que a companhia enfrentou uma de suas fases mais críticas: o aumento de produção do Modelo 3, que quase levou a operação à falência. Ao enfrentar o gargalo, ele testemunhou como a mentalidade das equipes foi o diferencial para expandir a receita da Tesla de US$ 2 bilhões para US$ 20 bilhões.

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O algoritmo de cinco etapas

Em seu livro, "O Algoritmo", McNeill sintetizou a filosofia operacional de Musk em uma estrutura replicável voltada à eficiência. A metodologia baseia-se em cinco passos fundamentais: questionar todos os requisitos, eliminar etapas dispensáveis, simplificar, acelerar o tempo de ciclo e, apenas por último, automatizar o processo.

Mais do que uma diretriz técnica, o modelo funciona porque as equipes são blindadas para agir de forma autônoma. Como a agenda de Musk dividia-se entre múltiplos negócios, a Tesla dependia diretamente de profissionais capacitados para solucionar problemas de forma independente, sem a intervenção diária do CEO.

O perfil dos profissionais "10Xers"

Para sustentar esse ecossistema de alta pressão, a exigência de contratação é inflexível. McNeill descreve os profissionais ideais de Musk como "10Xers" — indivíduos que entregam resultados até dez vezes superiores aos de um trabalhador médio.

Segundo o ex-presidente, esses profissionais de alta performance compartilham uma combinação incomum de quatro qualidades essenciais: humildade, competência, confiança e curiosidade. Diante de desafios complexos, o comportamento padrão desse grupo não é simular conhecimento, mas assumir o desconhecido com a postura de "não sei como fazer isso ainda, mas o desafio foi aceito e vamos dar um jeito".

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