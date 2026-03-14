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BBB 26: saiba quanto custa o look que Ana Paula se recusou a usar na festa

Participante criticou as peças de marcas brasileiras enviadas pela produção, se recusou a usá-las e recebeu uma punição inédita no programa

Após rejeitar o figurino e reclamar do caimento das peças, sister recebeu punição inédita (Reprodução/TV Globo)

Após rejeitar o figurino e reclamar do caimento das peças, sister recebeu punição inédita (Reprodução/TV Globo)

Yasmim Faria
Yasmim Faria

Colaboradora

Publicado em 14 de março de 2026 às 10h03.

A atitude de Ana Paula Renault na noite de sexta-feira, 13, gerou repercussão dentro e fora do BBB 26. A participante se recusou a usar um look enviado pela produção para a festa que teve show de Ana Castela e acabou recebendo um castigo inédito pela decisão.

Reclamações sobre o figurino

Ao experimentar o vestido longo enviado pela produção, a jornalista reclamou do modelo e do caimento da peça. Irritada, ela fez várias críticas ao figurino.

"Isso aqui é figurino? Eu vou chorar de ódio. Eu tenho 44 anos. O mínimo, era vocês respeitarem meu estilo. A jaqueta conseguiu ser mais feia. O povo arrumou isso no escuro? Não é nem do meu tamanho o negócio. Olha isso, Breno, não tem condição", disse.

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Em seguida, reforçou a recusa: "não tem Deus que me faça usar. Me tirem do programa, aí vocês vão arrumar problema comigo. Onde no contrato está escrito que eu tenho que usar? Não está escrito. [...] Não vou vestir esse vestido, gente. Tenho 44 anos, sou flácida, fica tudo batendo. De onde vocês tiraram que eu uso vestido? Eu uso algum vestido?".

Ana Paula ainda tentou adaptar o visual usando uma calça jeans, mas a mudança não foi aprovada pela direção do programa.

Valor das peças

Apesar de não agradar à participante, as peças têm valores altos. O vestido, de tecido fino estampado, com decote frontal e nas costas e fenda nas pernas, faz parte da coleção da Animale, marca de luxo do grupo Azzas 2154, e custa R$ 1.998.

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A jaqueta marrom enviada junto com o vestido, de camurça e com aplicações brilhantes, é feita à mãe pela mineira Denise Valadares e é vendida por R$ 2.909.

Somados, os itens chegam a quase R$ 5.000.

Castigo da produção

Após se recusar a usar o figurino, Ana Paula foi chamada ao confessionário e advertida pela produção do programa. Mesmo após o aviso, manteve a decisão de não vestir as peças.

Como consequência, a participante recebeu um castigo inédito e foi impedida de participar da festa.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

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