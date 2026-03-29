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Ryan Gosling estrela novo filme dos diretores de 'Tudo em Todo Lugar'

Produção é tratada como um dos grandes lançamentos futuros do estúdio

Ryan Gosling: Longa ainda sem título tem estreia prevista para novembro de 2027 (Michael Blackshire/Getty Images)

Ryan Gosling: Longa ainda sem título tem estreia prevista para novembro de 2027 (Michael Blackshire/Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 29 de março de 2026 às 09h31.

O ator Ryan Gosling foi confirmado como protagonista do próximo longa-metragem da dupla de cineastas Daniel Kwan e Daniel Scheinert, conhecidos como "Os Daniels". O projeto marca o retorno dos diretores ao cinema após o impacto de "Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo", de 2022, que conquistou sete estatuetas no Oscar de 2023, incluindo melhor filme e melhor direção.

Gosling também está escalado para estrelar dois grandes lançamentos de 2027, incluindo "Star Wars: Starfighter", do diretor Shawn Levy, um spin-off de Star Wars

Longa ainda é um mistério

Ainda sem título oficial, o filme está em desenvolvimento pela Universal Pictures e tem previsão de início das filmagens nos próximos meses, em Los Angeles, nos Estados Unidos. A estreia já foi agendada para 19 de novembro de 2027, reforçando o status de grande aposta do estúdio.

A trama segue sob sigilo, mas o projeto vem sendo descrito como um “event film”, termo utilizado na indústria para produções de grande escala e forte apelo comercial.

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