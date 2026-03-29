Ryan Gosling estrela novo filme dos diretores de 'Tudo em Todo Lugar'

O ator Ryan Gosling foi confirmado como protagonista do próximo longa-metragem da dupla de cineastas Daniel Kwan e Daniel Scheinert, conhecidos como "Os Daniels". O projeto marca o retorno dos diretores ao cinema após o impacto de "Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo", de 2022, que conquistou sete estatuetas no Oscar de 2023, incluindo melhor filme e melhor direção.

Gosling também está escalado para estrelar dois grandes lançamentos de 2027, incluindo "Star Wars: Starfighter", do diretor Shawn Levy, um spin-off de Star Wars.

Longa ainda é um mistério

Ainda sem título oficial, o filme está em desenvolvimento pela Universal Pictures e tem previsão de início das filmagens nos próximos meses, em Los Angeles, nos Estados Unidos. A estreia já foi agendada para 19 de novembro de 2027, reforçando o status de grande aposta do estúdio.

A trama segue sob sigilo, mas o projeto vem sendo descrito como um “event film”, termo utilizado na indústria para produções de grande escala e forte apelo comercial.