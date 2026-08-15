‘Crystal Lake’: série de ‘Sexta-feira 13’ ganha data de estreia no Brasil

A franquia “Sexta-feira 13” ganhará uma nova história no streaming. A série “Crystal Lake” estreia em 16 de outubro no Brasil pelo Universal+.

A primeira temporada terá oito episódios, com aproximadamente uma hora de duração cada. A produção será disponibilizada integralmente na data de estreia.

Nos Estados Unidos, a distribuição ficará a cargo do Peacock.

Qual é a história de 'Crystal Lake'?

Ambientada antes dos filmes, a série acompanha Pamela Voorhees, interpretada por Linda Cardellini ("Scooby-Doo"). A personagem é uma mãe solteira que ainda enfrenta o luto pela morte de Jason, seu filho, que teria se afogado no lago da cidade quase um ano antes.

A chegada de dois desconhecidos interessados no passado de Pamela desencadeia acontecimentos perturbadores e leva os moradores a questionarem quem ela realmente é.

Criada por Brad Caleb Kane, também responsável por “It: Bem-Vindos a Derry”, a produção pretende ampliar o universo da franquia ao explorar a cidade de Crystal Lake e a relação entre Pamela e Jason antes da tragédia.

Quem está no elenco de'“Crystal Lake'?

Callum Vinson, da série “Chucky”, interpreta Jason durante a infância. O elenco também reúne Nick Cordileone, Danielle Kotch, Phoenix Parnevik, Joy Suprano, Gwendolyn Sundstrom, Cameron Scoggins, Devin Kessler, William Catlett e Nancy Nagrant.

A produção ainda fará uma homenagem a Betsy Palmer, que viveu Pamela Voorhees no filme original, lançado em 1980. Segundo Cardellini, um suéter associado à personagem voltará a aparecer na série.

Kane afirmou que “Crystal Lake” terá referências aos filmes anteriores e recriará alguns elementos da franquia, sem revelar quais serão eles.