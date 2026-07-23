Star Wars: tudo o que se sabe sobre a exposição de 50 anos da franquia

Fãs de Star Wars já podem começar a contagem regressiva para uma das maiores celebrações da franquia. A Lucasfilm anunciou a Star Wars: The Experience – A Journey Through the Galaxy, uma exposição inédita criada para marcar os 50 anos do lançamento do primeiro filme, em 2027.

A mostra reunirá dezenas de objetos originais usados nas produções, ambientes interativos e uma experiência imersiva que percorre a história da saga.

Desenvolvida em parceria com o Franklin Institute, a MDSX e a Disney Consumer Products, a exposição estreia em 13 de fevereiro de 2027, na Filadélfia, nos Estados Unidos. Depois, seguirá em uma turnê de cinco anos pela América do Norte.

Exposição reunirá objetos originais da saga

Segundo a Lucasfilm, a mostra contará com mais de 70 artefatos originais, muitos deles exibidos ao público pela primeira vez.

Entre os destaques estão a armadura de Darth Vader, o cabo do sabre de luz de Darth Maul, além de personagens icônicos como Grogu, R2-D2 e C-3PO. A exposição também exibirá uma speeder bike em tamanho real e adereços utilizados na série "Andor".

O objetivo é apresentar peças que marcaram diferentes fases da franquia, desde a trilogia original até as produções mais recentes.

Experiência será interativa e personalizada

Além dos objetos históricos, a exposição ocupará cerca de 18 mil pés quadrados (aproximadamente 1.670 m²) distribuídos em galerias interligadas. Os visitantes participarão de uma experiência personalizada com tecnologia RFID, que permitirá interações ao longo do percurso.

A proposta é mostrar como os filmes foram produzidos, abordando áreas como figurinos, criação de criaturas, efeitos especiais, design de som, desenvolvimento de jogos e o papel da comunidade de fãs na construção do universo de Star Wars.

Exposição celebra os 50 anos da franquia

A exposição faz parte das comemorações do cinquentenário de Star Wars, lançado originalmente em 1977.

Segundo os organizadores, a ideia é destacar a evolução tecnológica da Lucasfilm e da Industrial Light & Magic, mostrando a transição dos efeitos práticos utilizados nos primeiros filmes para as técnicas digitais empregadas nas produções atuais.

“Sua influência vai muito além do cinema — moldando o entretenimento, a cultura, a tecnologia e os negócios, ao mesmo tempo que redefine a forma como as histórias são criadas, vivenciadas e compartilhadas entre gerações", afirmou Larry Dubinski, Presidente e CEO do Instituto Franklin em comunicado.

Painel na San Diego Comic-Con revelará novos detalhes

Antes da inauguração, a equipe responsável apresentará novidades durante a San Diego Comic-Con 2026.

O painel, marcado para 24 de julho, contará com representantes da Lucasfilm, do Franklin Institute e da MDSX. A mediação será de Ashley Eckstein, dubladora de Ahsoka Tano nas animações da franquia.

Segundo a organização, serão exibidas imagens inéditas da exposição e detalhes sobre o processo de curadoria, que levou mais de quatro anos para ser concluído.

Quando começam as vendas dos ingressos?

A exposição ficará em cartaz no Franklin Institute entre 13 de fevereiro e 6 de setembro de 2027.

Os ingressos para o Star Wars: The Experience começarão a ser vendidos em novembro de 2026. Após a temporada na Filadélfia, a mostra iniciará uma turnê de cinco anos por outras cidades da América do Norte.