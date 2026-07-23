Star Wars: tudo o que se sabe sobre a exposição de 50 anos da franquia

Star Wars: exposição oficial estreia em 2027 para celebrar os 50 anos da franquia (Sunset Boulevard/Corbis/Getty Images)
Redatora
Publicado em 23 de julho de 2026 às 22h57.
Fãs de Star Wars já podem começar a contagem regressiva para uma das maiores celebrações da franquia. A Lucasfilm anunciou a Star Wars: The Experience – A Journey Through the Galaxy, uma exposição inédita criada para marcar os 50 anos do lançamento do primeiro filme, em 2027.
A mostra reunirá dezenas de objetos originais usados nas produções, ambientes interativos e uma experiência imersiva que percorre a história da saga.
Desenvolvida em parceria com o Franklin Institute, a MDSX e a Disney Consumer Products, a exposição estreia em 13 de fevereiro de 2027, na Filadélfia, nos Estados Unidos. Depois, seguirá em uma turnê de cinco anos pela América do Norte.
Segundo a Lucasfilm, a mostra contará com mais de 70 artefatos originais, muitos deles exibidos ao público pela primeira vez.
Entre os destaques estão a armadura de Darth Vader, o cabo do sabre de luz de Darth Maul, além de personagens icônicos como Grogu, R2-D2 e C-3PO. A exposição também exibirá uma speeder bike em tamanho real e adereços utilizados na série "Andor".
O objetivo é apresentar peças que marcaram diferentes fases da franquia, desde a trilogia original até as produções mais recentes.
Além dos objetos históricos, a exposição ocupará cerca de 18 mil pés quadrados (aproximadamente 1.670 m²) distribuídos em galerias interligadas. Os visitantes participarão de uma experiência personalizada com tecnologia RFID, que permitirá interações ao longo do percurso.
A proposta é mostrar como os filmes foram produzidos, abordando áreas como figurinos, criação de criaturas, efeitos especiais, design de som, desenvolvimento de jogos e o papel da comunidade de fãs na construção do universo de Star Wars.
A exposição faz parte das comemorações do cinquentenário de Star Wars, lançado originalmente em 1977.
Segundo os organizadores, a ideia é destacar a evolução tecnológica da Lucasfilm e da Industrial Light & Magic, mostrando a transição dos efeitos práticos utilizados nos primeiros filmes para as técnicas digitais empregadas nas produções atuais.
“Sua influência vai muito além do cinema — moldando o entretenimento, a cultura, a tecnologia e os negócios, ao mesmo tempo que redefine a forma como as histórias são criadas, vivenciadas e compartilhadas entre gerações", afirmou Larry Dubinski, Presidente e CEO do Instituto Franklin em comunicado.
Antes da inauguração, a equipe responsável apresentará novidades durante a San Diego Comic-Con 2026.
O painel, marcado para 24 de julho, contará com representantes da Lucasfilm, do Franklin Institute e da MDSX. A mediação será de Ashley Eckstein, dubladora de Ahsoka Tano nas animações da franquia.
Segundo a organização, serão exibidas imagens inéditas da exposição e detalhes sobre o processo de curadoria, que levou mais de quatro anos para ser concluído.
A exposição ficará em cartaz no Franklin Institute entre 13 de fevereiro e 6 de setembro de 2027.
Os ingressos para o Star Wars: The Experience começarão a ser vendidos em novembro de 2026. Após a temporada na Filadélfia, a mostra iniciará uma turnê de cinco anos por outras cidades da América do Norte.