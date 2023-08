Margot Robbie receberá bônus milionário por 'Barbie' — muito maior que seu salário

Os recordes da "Barbie" têm deixado claro que a produção de Greta Gerwig tem potencial para se fazer história. Só na estreia, foram US$ 337 milhões de arrecadação mundial para o filme da boneca, interpretada pela tão famosa Margot Robbie. Até o momento, o longa já coleciona US$ 1,1 bilhão em bilheteria — e já é o filme com melhor faturamento dirigido por uma mulher.

A EXAME já assistiu ao novo filme da Barbie, leia a crítica e saiba o que esperar dele.

Esse alto rendimento, no entanto, tem sido bem mais produtivo para a protagonista do filme. A "Barbie" da vida real, de 33 anos, se tornou a artista mais bem paga de Hollywood pelo papel no longa, com cachê inicial de US$ 12,5 milhões, o mesmo que seu colega Ryan Gosling (Ken), de acordo com informações da Variety.

No entanto, depois que o filme atingiu a marca de US$ 1 bilhão em bilheteria, Margot Robbie recebeu um "valor extra", como um bônus de performance: foram US$ 47,5 milhões a mais. Assim, a atriz já recebeu pelo menos US$ 50 milhões por Barbie, sem contar publicidades e outras parcerias.

Além de protagonista do filme, Margot também é produtora executiva da produção de Greta Gerwig.

Próxima do top 10 dos mais bem pagos de Hollywood

Com o "bônus" de performance, Margot fica mais próxima do top 10 de atores mais bem pagos de Hollywood, uma lista construída por, antes, 10 homens. Hoje, usando o salário de US$ 50 milhões de "Barbie" como base, ela ocupa a segunda posição do raking.

O top 10 é encabeçado por Tom Cruise (US$ 100 milhões), em salário recebido por seu papel em "Top Gun — Maverick". Ele é seguido por Margot Robbie (US$ 50 milhões por 'Barbie'), Will Smith (US$ 35 milhões), Leonardo DiCaprio (US$ 30 milhões), Brad Pitt (US$ 30 milhões), Dwayne 'The Rock' Johnson (US$ 22,5 milhões), Will Ferrell (US$ 20 milhões), Chris Hemsworth (US$ 20 milhões), Vin Diesel (US$ 20 milhões) e Tom Hardy (US$ 20 milhões).

A segunda atriz mais bem paga depois de Margot por uma única produção é Millie Bobby Brown, que recebeu US$ 10 milhões por "Enola Homes 2". Emily Blunt, coadjuvante em "Oppenheimer", aparece na terceira posição, com US$ 4 milhões.

Patrimônio de Margot Robbie