'American Horror Story 13': trailer revela quais personagens estão de volta; veja vídeo

O primeiro trailer oficial da 13ª temporada de "American Horror Story" transforma a história da antologia em um dos principais elementos da nova fase. Divulgada pela Disney e pela FX Networks, a prévia recupera personagens apresentados em diferentes momentos da produção criada por Ryan Murphy.

As imagens trazem referências a temporadas como "Murder House", "Coven", "Freak Show" e "Cult". Entre os retornos estão Jessica Lange como Constance Langdon, John Carroll Lynch como Twisty e Evan Peters como Kai Anderson e Rubber Man.

Quais personagens aparecem no trailer de 'American Horror Story 13'?

Um dos principais destaques da prévia é Jessica Lange. A atriz retorna como Constance Langdon, personagem apresentada na temporada inaugural, "Murder House", e diretamente ligada à origem de Michael Langdon, o Anticristo de "Apocalypse".

Lange deixou o elenco regular depois de "Freak Show", quarta temporada da série, e voltou brevemente ao papel de Constance em "Apocalypse". Agora, retorna em uma produção que reúne diferentes núcleos da franquia.

Ryan Murphy revelou, em entrevista ao Entertainment Tonight, que a atriz também voltará a interpretar os quatro personagens que viveu nas primeiras temporadas da antologia.

Outra figura reconhecida pelos fãs é Rubber Man. O personagem mascarado apareceu pela primeira vez em "Murder House" e teve participação importante na história de Tate Langdon, vivido por Evan Peters.

Além de Rubber Man, Peters volta a interpretar personagens de outras fases da produção, entre eles Tate Langdon e Kai Anderson, antagonista de "Cult".

Personagens de 'Coven' e 'Freak Show' também retornam

O trailer confirma que a nova história não ficará restrita ao universo de "Murder House". Sarah Paulson retorna como Cordelia Goode, enquanto Emma Roberts reprisa Madison Montgomery, personagens apresentadas em "Coven".

Já John Carroll Lynch volta como Twisty, o Palhaço, um dos principais nomes de "Freak Show". A combinação permite que personagens originalmente separados por épocas e tramas diferentes dividam a mesma temporada.

Angela Bassett, Kathy Bates, Billie Lourd, Gabourey Sidibe e Leslie Grossman também integram o grupo de veteranos. John Waters, Paul Anthony Kelly e Joey Pollari completam o elenco anunciado.

Como a 13ª temporada conecta as histórias da série?

A escalação permite que a nova temporada atravesse diferentes capítulos de "American Horror Story". Em vez de acompanhar apenas um conjunto inédito de personagens, a produção recupera figuras que ajudaram a construir a mitologia da série.

O retorno de Constance e Rubber Man estabelece a ligação com "Murder House". Cordelia e Madison representam "Coven", enquanto Twisty e Kai Anderson retomam elementos de "Freak Show" e "Cult", respectivamente.

A nova fase chega depois de "Delicate", lançada em 2024, e marca a volta da série após um intervalo de dois anos. A temporada terá 13 episódios.

Quando estreia 'American Horror Story 13'?

A 13ª temporada de "American Horror Story" estreia em 24 de setembro de 2026, nos Estados Unidos, pelo FX e pelo Hulu. A produção também será disponibilizada pelo Disney+.

Confira o trailer de "American Horror Story 13"