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Sucesso de Ryan Gosling, ‘Devoradores de Estrelas’ chega ao streaming

Filme está disponível para compra ou aluguel nas plataformas digitais

'Devoradores de Estrelas': saiba onde assistir ao filme no streaming (Divulgação/Sony Pictures)

'Devoradores de Estrelas': saiba onde assistir ao filme no streaming (Divulgação/Sony Pictures)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 12 de maio de 2026 às 21h02.

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Após alcançar sucesso de bilheteria ao redor do mundo, "Devoradores de Estrelas" chega acaba de chegar ao streaming.

O longa estrelado por Ryan Gosling ultrapassou a marca de US$ 650 milhões nas bilheterias mundiais e já ocupa a segunda posição entre os maiores filmes do ano, atrás apenas de "Super Mario Galaxy: O Filme".

O sucesso foi impulsionado pelo boca a boca positivo. “Devoradores de Estrelas” soma 95% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes e recebeu nota A no CinemaScore, consolidando-se como um dos filmes mais elogiados do ano.

Onde assistir à ‘Devoradores de Estrelas’ no streaming

“Devoradores de Estrelas” está disponível no Prime Vídeo a partir desta terça-feira, 12. Entretanto, as únicas opções no momento são para comprar, por R$ 54,90, ou para alugar, por R$ 29,90.

Se optar pelo aluguel, você tem 30 dias para assistir ao filmes, mas apenas 48h para terminar a exibição quando iniciada.

Sobre o que é ‘Devoradores de Estrelas’?

Baseado no best-seller de Andy Weir, mesmo autor de “Perdido em Marte”, o filme acompanha Ryland Grace (Ryan Gosling), um astronauta que desperta sozinho em uma nave espacial sem lembrar quem é ou qual sua missão.

Ao longo da trama, ele descobre ser o único sobrevivente de uma expedição enviada ao sistema solar Tau Ceti em busca de uma solução para um evento catastrófico na Terra.

O elenco também conta com Sandra Hüller, além de Milana Vayntrub, Isla McRae e Bastian Antonio Fuentes. A direção é de Phil Lord e Chris Miller, dupla conhecida por “Anjos da Lei”, “Tá Chovendo Hambúrguer” e pela produção da trilogia “Homem-Aranha no Aranhaverso”.

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