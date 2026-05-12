Sucesso de Ryan Gosling, ‘Devoradores de Estrelas’ chega ao streaming

'Devoradores de Estrelas': saiba onde assistir ao filme no streaming (Divulgação/Sony Pictures)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 12 de maio de 2026 às 21h02.
Após alcançar sucesso de bilheteria ao redor do mundo, "Devoradores de Estrelas" chega acaba de chegar ao streaming.
O longa estrelado por Ryan Gosling ultrapassou a marca de US$ 650 milhões nas bilheterias mundiais e já ocupa a segunda posição entre os maiores filmes do ano, atrás apenas de "Super Mario Galaxy: O Filme".
O sucesso foi impulsionado pelo boca a boca positivo. “Devoradores de Estrelas” soma 95% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes e recebeu nota A no CinemaScore, consolidando-se como um dos filmes mais elogiados do ano.
“Devoradores de Estrelas” está disponível no Prime Vídeo a partir desta terça-feira, 12. Entretanto, as únicas opções no momento são para comprar, por R$ 54,90, ou para alugar, por R$ 29,90.
Se optar pelo aluguel, você tem 30 dias para assistir ao filmes, mas apenas 48h para terminar a exibição quando iniciada.
Baseado no best-seller de Andy Weir, mesmo autor de “Perdido em Marte”, o filme acompanha Ryland Grace (Ryan Gosling), um astronauta que desperta sozinho em uma nave espacial sem lembrar quem é ou qual sua missão.
Ao longo da trama, ele descobre ser o único sobrevivente de uma expedição enviada ao sistema solar Tau Ceti em busca de uma solução para um evento catastrófico na Terra.
O elenco também conta com Sandra Hüller, além de Milana Vayntrub, Isla McRae e Bastian Antonio Fuentes. A direção é de Phil Lord e Chris Miller, dupla conhecida por “Anjos da Lei”, “Tá Chovendo Hambúrguer” e pela produção da trilogia “Homem-Aranha no Aranhaverso”.