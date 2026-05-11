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‘Devoradores de Estrelas’ supera US$ 650 mi e quebra recorde da Amazon MGM nos cinemas

Filme com Ryan Gosling já é a maior arrecadação da história da Amazon MGM Studios e se consolida como fenômeno global de 2026

Ryan Gosling: ator é o protagonista de 'Devoradores de Estrelas' (Amazon MGM/Divulgação)

Ryan Gosling: ator é o protagonista de 'Devoradores de Estrelas' (Amazon MGM/Divulgação)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 11 de maio de 2026 às 11h23.

O filme “Devoradores de Estrelas” se consolidou como um dos maiores sucessos do cinema em 2026. O longa estrelado por Ryan Gosling ultrapassou a marca de US$ 650 milhões nas bilheterias mundiais e já ocupa a segunda posição entre os maiores filmes do ano, atrás apenas de "Super Mario Galaxy: O Filme".

A adaptação do livro homônimo de Andy Weir também se tornou a maior arrecadação da história da Amazon MGM Studios, superando “Creed III”.

O filme já arrecadou mais de US$ 305 milhões apenas nos Estados Unidos, enquanto o mercado internacional respondeu pelo restante da receita global. O desempenho é considerado raro para uma ficção científica original, especialmente semanas após a estreia.

O sucesso também foi impulsionado pelo boca a boca positivo. “Devoradores de Estrelas” soma 95% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes e recebeu nota A no CinemaScore, consolidando-se como um dos filmes mais elogiados do ano.

Sobre o que é ‘Devoradores de Estrelas’?

Baseado no best-seller de Andy Weir, mesmo autor de “Perdido em Marte”, o filme acompanha Ryland Grace (Ryan Gosling), um astronauta que desperta sozinho em uma nave espacial sem lembrar quem é ou qual sua missão.

Ao longo da trama, ele descobre ser o único sobrevivente de uma expedição enviada ao sistema solar Tau Ceti em busca de uma solução para um evento catastrófico na Terra.

O elenco também conta com Sandra Hüller, além de Milana Vayntrub, Isla McRae e Bastian Antonio Fuentes.

A direção é de Phil Lord e Chris Miller, dupla conhecida por “Anjos da Lei”, “Tá Chovendo Hambúrguer” e pela produção da trilogia “Homem-Aranha no Aranhaverso”.

Produzido pela Amazon MGM Studios, o longa faz parte da nova estratégia do grupo ligado ao Prime Video de ampliar seus lançamentos nos cinemas. Fora dos Estados Unidos, a distribuição do filme é feita pela Sony Pictures, inclusive no Brasil.

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