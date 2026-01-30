Margot Robbie repete estratégia de 'Barbie' para divulgar novo filme; veja fotos

Após o sucesso de "Barbie", Margot Robbie voltou a usar a moda como ferramenta narrativa. Durante a turnê de divulgação de "O Morro dos Ventos Uivantes", a atriz adotou o "method dressing", estratégia que alinha figurino, estética e conceito do filme em aparições públicas.

A produção dirigida por Emerald Fennell traz uma releitura do clássico de Emily Brontë, e os looks usados por Robbie dialogam diretamente com essa proposta. As referências partem da moda do século XIX, sobretudo da década de 1840, mas ganham releituras contemporâneas.

Looks da turnê refletem a estética do filme

Durante eventos promocionais, Margot Robbie tem surgido com corsets e vestidos estruturados combinados a recortes, rendas aparentes e comprimentos curtos.

A paleta de cores das roupas da atriz para a divulgação de "O Morro dos Ventos Uivantes" prioriza tons escuros e o vermelho intenso, elemento recorrente na identidade visual do longa.

Os figurinos foram desenvolvidos em parceria com o stylist Andrew Mukamal e reforçam a leitura de que o filme não busca uma adaptação literal da obra literária. O próprio título aparece entre aspas nos materiais oficiais, sinalizando uma abordagem autoral e contemporânea.

Joias históricas e referências simbólicas

Na estreia mundial do filme, realizada na última quinta-feira, 28, a atriz usou um vestido da Schiaparelli combinado a um colar histórico da Cartier.

A joia escolhida foi o diamante Taj Mahal, presente que Richard Burton deu a Elizabeth Taylor, casal frequentemente associado a relações intensas e turbulentas.

A escolha da peça estabelece um paralelo simbólico com a dinâmica emocional dos personagens centrais da história. Em entrevista ao E! News, durante a estreia do filme, Robbie citou Elizabeth Taylor e Richard Burton como uma possível referência moderna para a relação entre Catherine e Heathcliff.

Parceria com Jacob Elordi reforça narrativa visual

No filme, Margot Robbie contracena com Jacob Elordi, que também participa ativamente da divulgação. Em uma sessão de fotos realizada na Mansão Greystone, em Beverly Hills, os looks dos dois apresentaram diálogo visual.

Enquanto Elordi optou por um blazer cropped da Chanel, Robbie usou corset e minissaia vermelhos da coleção outono/inverno 2025 de Dilara Findikoglu. A combinação reforçou a identidade estética do projeto e a sintonia entre os protagonistas.

Mesmo fora da paleta vermelha, a atriz manteve a coerência visual. Em participação no programa Jimmy Kimmel Live!, apareceu com um vestido preto rendado da coleção Primavera/Verão 2026 da McQueen, preservando o clima dramático associado ao filme.

A estratégia repete um movimento já adotado por Robbie em campanhas anteriores e reforça o uso do "method dressing" como ferramenta de marketing cultural. A abordagem transforma a turnê de imprensa em uma extensão simbólica da obra cinematográfica.

