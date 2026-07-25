‘A Odisseia’ antes de Christopher Nolan: veja outros 7 filmes inspirados no clássico

Muito antes de chegar às mãos de Christopher Nolan, "A Odisseia" já acumulava uma longa trajetória no cinema. Criado há mais de 3 mil anos por Homero, o poema épico já inspirou dezenas de adaptações para as telas, entre filmes, séries e releituras contemporâneas.

Ao longo das décadas, diretores de diferentes países e estilos encontraram novas formas de contar a jornada de Odisseu. Das superproduções de época às releituras ambientadas no mundo moderno, cada adaptação destacou aspectos distintos do poema de Homero e ajudou a manter viva uma das histórias mais influentes da literatura ocidental.

O The New York Times reuniu sete adaptações que mostram como "A Odisseia" influenciou o cinema ao longo das décadas. Confira a seleção:

1. 'E Aí, Meu Irmão, Cadê Você?' (2000)

Um dos exemplos mais famosos é "E Aí, Meu Irmão, Cadê Você?" (2000), dos irmãos Coen. Ambientado durante a Grande Depressão nos Estados Unidos, o filme transforma Odisseu em um prisioneiro fugitivo que enfrenta personagens inspirados em figuras clássicas do poema, incluindo as sereias e um vendedor de Bíblias inspirado no Ciclope.

2. '2001: Uma Odisseia no Espaço' (1968)

Embora não adapte diretamente o poema de Homero, "2001: Uma Odisseia no Espaço" (1968), de Stanley Kubrick, faz referência explícita ao clássico desde o título. A escolha da palavra "Odisseia" simboliza uma grande jornada de descoberta, substituindo o mar da mitologia grega pela imensidão do espaço. Em vez de acompanhar o retorno de um herói para casa, o filme acompanha a evolução da humanidade e sua busca por conhecimento diante do desconhecido.

A relação entre as duas obras está na ideia da viagem transformadora. Assim como Odisseu enfrenta desafios que mudam sua visão de mundo, os personagens de Kubrick percorrem um caminho marcado por obstáculos, inteligência, mistério e evolução. Essa leitura fez de "2001: Uma Odisseia no Espaço" um dos exemplos mais influentes de como o legado de Homero ultrapassou as adaptações literais e passou a inspirar narrativas completamente originais.

3. 'Joe Contra o Vulcão' (1990)

A comédia romântica "Joe Contra o Vulcão" transforma "A Odisseia" em uma referência para a jornada de autodescoberta de seu protagonista. Logo no início do filme, exemplares do poema de Homero aparecem sobre a mesa de Joe Banks (Tom Hanks), ao lado de "Robinson Crusoé" e "Romeu e Julieta", antecipando a transformação que o personagem viverá após receber o diagnóstico de uma doença terminal.

Assim como Odisseu, Joe embarca em uma viagem marcada por desafios, mudanças de rumo e provas que redefinem sua visão de mundo. A narrativa reforça essa ideia por meio de imagens de caminhos sinuosos e, principalmente, quando o protagonista enfrenta um violento tufão e acaba à deriva em uma jangada improvisada. A sequência remete ao episódio em que Odisseu sobrevive a um naufrágio provocado pela ira de Poseidon, usando inteligência e perseverança para seguir em frente.

Meg Ryan interpreta diferentes personagens ao longo da história, algumas delas inspiradas em figuras femininas de "A Odisseia". Entre elas está Angélica, uma socialite que representa as distrações e tenta desviar Joe de seu verdadeiro destino, em um paralelo aos Lotófagos do poema de Homero.

4. 'O Filme do Bob Esponja' (2004)

A influência de "A Odisseia" também chegou às animações. Em "O Filme do Bob Esponja", dirigido por Stephen Hillenburg, a jornada de Bob Esponja e Patrick Estrela segue a estrutura clássica da aventura de Odisseu, combinando humor com referências à mitologia grega.

Ao longo da missão para salvar a Fenda do Biquíni, a dupla enfrenta criaturas fantásticas e tentações que remetem às Sereias e aos Lotófagos do poema de Homero. A princesa Mindy assume um papel semelhante ao da deusa Atena ao orientar os protagonistas, enquanto um mergulhador de um olho só funciona como uma versão cômica do Ciclope Polifemo.

Outra referência direta aparece no "saco mágico dos ventos", entregue por Mindy para acelerar a viagem de volta. Patrick acaba deixando o objeto escapar, repetindo um dos episódios mais famosos de "A Odisseia", em que os companheiros de Odisseu desperdiçam o presente do deus dos ventos, Éolo, provocando uma tempestade que os afasta novamente do caminho para casa.

5. 'Cold Mountain' (2003)

Ambientado durante a Guerra Civil Americana, "Cold Mountain", dirigido por Anthony Minghella e baseado no romance de Charles Frazier, transporta a estrutura de "A Odisseia" para um contexto histórico. Jude Law interpreta Inman, um soldado que deserta após sobreviver aos horrores da guerra e inicia uma longa caminhada de volta para casa, movido pelo desejo de reencontrar Ada, vivida por Nicole Kidman.

A trajetória de Inman guarda diversos paralelos com a de Odisseu. Ambos retornam de uma guerra marcados pelos conflitos que viveram e enfrentam uma sequência de obstáculos antes de alcançar o lar. Enquanto Ada espera fielmente pelo amado, em um papel que remete a Penélope, Inman cruza o caminho de personagens que lembram figuras do poema de Homero.

Um dos exemplos mais evidentes surge quando o protagonista aceita abrigo na casa de Junior, interpretado por Giovanni Ribisi. O anfitrião revela intenções traiçoeiras e tenta entregá-lo às autoridades em troca de recompensa, em uma situação que remete ao encontro de Odisseu com o Ciclope Polifemo. A passagem também incorpora elementos das Sereias e dos Lotófagos, ao mostrar Inman cercado por falsas promessas de conforto que ameaçam desviá-lo de sua jornada de volta para casa.

6. 'Depois de Horas' (1985)

Dirigido por Martin Scorsese, "Depois de Horas" transforma uma noite caótica em uma releitura moderna da jornada de Odisseu. O protagonista Paul Hackett, interpretado por Griffin Dunne, sai para um encontro em Nova York e acaba preso em uma sequência de situações inesperadas que o impedem de voltar para casa.

Assim como o herói de Homero, Paul enfrenta uma sucessão de obstáculos, personagens excêntricos e reviravoltas que parecem sempre afastá-lo de seu destino. Cada tentativa de retornar ao apartamento dá lugar a um novo contratempo, criando uma viagem urbana marcada pelo acaso e pela persistência.

Embora ambientado em uma única madrugada e sem referências diretas à mitologia grega, o filme reproduz a estrutura narrativa de "A Odisseia". A cidade ocupa o lugar do mar, enquanto a busca pelo simples retorno ao lar se torna a força que move toda a história, em uma das releituras mais originais do clássico de Homero.

7. 'Ouro de Ulee' (1997)

Escrito e dirigido por Victor Nuñez, "Ouro de Ulee" apresenta uma releitura intimista de "A Odisseia". Peter Fonda interpreta Ulysses "Ulee" Jackson, um apicultor viúvo e veterano da Guerra do Vietnã que vive na Flórida. Único sobrevivente de sua unidade militar, ele atribui sua sobrevivência à própria astúcia, uma característica que aproxima o personagem de Odisseu.

Enquanto cuida das duas netas, Ulee precisa lidar com o desaparecimento da nora, Helena, e com as consequências dos crimes cometidos por seu filho, preso por assalto a banco. A escolha dos nomes Ulysses, Penélope e Helena reforça a ligação entre o filme e o poema de Homero, estabelecendo paralelos com os personagens da mitologia grega.

A conexão se torna ainda mais evidente quando criminosos ligados ao filho de Ulee invadem sua propriedade e mantêm sua família como refém. Assim como Odisseu enfrenta os pretendentes que ocupam seu palácio ao retornar a Ítaca, Ulee precisa travar sua própria batalha para proteger a família e recuperar o controle de sua casa.