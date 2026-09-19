Lula diz que agronegócio deveria se ajoelhar para ele por recursos recebidos do governo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou neste sábado, 19, em comício em Florianópolis, que o agronegócio deveria não apenas votar nele, mas “se ajoelhar” em razão dos recursos destinados pelo governo ao setor. A declaração foi feita durante um discurso em que o presidente destacou o volume de crédito rural e a abertura de mercados internacionais para produtos brasileiros.

Ao lado do candidato a governador de Santa Catarina Gelson Merísio (PSB), apoiado por ele, Lula criticou a resistência de parte do agronegócio ao governo e questionou os motivos pelos quais produtores do setor não votam no PT.

Lula cobra apoio do agronegócio

Durante o comício na praça Tancredo Neves, Lula disse que Merísio foi colocado na disputa pelo governo catarinense para discutir com o agronegócio e questionar a relação do setor com o governo federal.

"Você [Merísio] tem que perguntar para eles porque eles não gostam de nós. Por que eles não votam em nós? Porque o problema contra nós acho que é uma questão de pele. É porque eu sou nordestino? Ou porque eu sou pobre? Porque, se dependesse de dinheiro do governo, eles deveriam não só votar, mas se ajoelhar pra mim."

Na sequência, o presidente afirmou que o setor nunca teve tantos recursos disponíveis quanto em seu atual mandato.

"Nunca houve tanto dinheiro para a agricultura como agora, nunca houve [...] Os três maiores investimentos de crédito [para o setor], foram no meu mandato, para o grande negócio e o pequeno negócio", disse o presidente.

Crédito e abertura de mercados

Lula também citou a abertura de novos mercados internacionais para produtos do agronegócio brasileiro. Segundo o presidente, durante seu governo foram abertos 34 mercados para aves e derivados e outros 25 para carne suína.

"Aqui em Santa Catarina tem uma agricultura muito especial, aqui tem muitas cooperativas, aqui há uma integração entre a empresa e o produtor rural. Aqui 30% do mercado brasileiro é mercado de criadores suínos, tem muita importância para o Brasil."

Santa Catarina tem forte presença na produção de suínos e o setor de cooperativas tem peso relevante na economia estadual. No discurso, Lula destacou justamente a integração entre empresas e produtores rurais como uma característica da agricultura catarinense.

A fala ocorre em um momento em que o governo federal tenta estreitar a relação com o agronegócio.