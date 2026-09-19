Festa de bilionários vira pesadelo em novo filme com Chris Evans e Anya Taylor-Joy

Anya Taylor-Joy e Chris Evans estão no centro de uma história que transforma uma festa repleta de celebridades e bilionários em um pesadelo envolvendo sequestro, fanatismo e um possível sacrifício humano. O trailer de "Sacrifice", novo filme da Netflix, apresenta uma produção que combina humor ácido, ação e uma ameaça apocalíptica.

Dirigido por Romain Gavras, o longa acompanha uma estrela de cinema interpretada por Chris Evans, que é capturada por uma líder radical vivida por Anya Taylor-Joy. O grupo acredita que precisa sacrificar três pessoas para salvar a humanidade.

O filme tem estreia prevista na Netflix para 16 de outubro de 2026.

Chris Evans se torna alvo de um grupo radical

A história acompanha Mike Tyler, personagem de Chris Evans, uma estrela de cinema que atravessa uma crise existencial. Ele participa de um evento beneficente cercado por celebridades, empresários e pessoas extremamente ricas.

O encontro muda de rumo quando Joan, interpretada por Anya Taylor-Joy, e seus seguidores invadem a situação e fazem três pessoas de reféns.

A líder acredita que a morte das vítimas pode cumprir uma profecia e impedir uma catástrofe. Entre os capturados está Mike, que passa a enfrentar uma ameaça muito diferente dos problemas de sua carreira.

Uma sátira sobre riqueza e celebridades

"Sacrifice" utiliza um evento de luxo como ponto de partida para explorar a relação entre poder, fama e desigualdade.

O diretor Romain Gavras, que também assina o roteiro ao lado de Will Arbery, apresenta uma trama na qual figuras da elite se tornam alvos de um grupo que pretende realizar uma espécie de purificação do mundo.

A proposta combina suspense e comédia de humor ácido. Em entrevista à People, Gavras descreveu o filme como uma experiência que conduz o público por uma jornada semelhante à de Alice ao cair na toca do coelho.

"Acho que cada um de nós tem uma parte que fantasia em jogar bilionários e celebridades em um vulcão", revelou o diretor.

A produção também utiliza a ameaça de um vulcão como elemento central da narrativa, conectando a ação dos personagens a uma visão radical sobre o destino da humanidade.

Elenco reúne grandes nomes

Além de Anya Taylor-Joy e Chris Evans, "Sacrifice" conta com um elenco que inclui Salma Hayek, Vincent Cassel, Ambika Mod, Sam Richardson e John Malkovich.

A produção também apresenta participações de Charli XCX e Yung Lean, ampliando a mistura de atores e artistas da música no projeto.

Romain Gavras dirige o longa e divide o roteiro com Will Arbery. O filme teve sua estreia mundial no Festival Internacional de Cinema de Toronto, em 2025, antes de chegar ao catálogo da Netflix.

Confira o trailer de 'Sacrifice'