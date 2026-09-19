Quer ler 'Reacher'? Veja a ordem dos livros de Lee Child

Antes de conquistar o público nas telas, Jack Reacher já era um dos personagens mais populares da literatura policial. Criado pelo escritor britânico Lee Child, o ex-militar protagoniza histórias de investigação, conspiração e sobrevivência que atravessam diferentes cidades e situações de perigo.

Com tantos livros publicados, surge uma dúvida entre os novos leitores: qual é a ordem certa para começar a ler "Reacher"? A resposta depende da experiência que você procura, já que a série permite acompanhar a trajetória do personagem pela ordem de lançamento ou pela cronologia dos acontecimentos.

Quem é Jack Reacher?

Jack Reacher é um ex-major da polícia militar do Exército dos Estados Unidos que vive como um andarilho. Sem residência fixa e com poucos pertences, ele costuma chegar a uma cidade, se envolver em um problema e investigar situações que colocam sua vida em risco.

A experiência militar, a capacidade de análise e o conhecimento de combate fazem parte da identidade do personagem. Cada livro apresenta uma nova situação, com investigações que podem envolver crimes, corrupção, organizações criminosas e conspirações.

Qual é a ordem dos livros de 'Reacher'?

A ordem de publicação é o caminho mais simples para quem deseja conhecer a série desde o começo. O primeiro livro foi lançado em 1997, e a coleção passou a incluir romances, novelas e histórias curtas.

Lee Child também escreveu histórias ambientadas em períodos anteriores da vida de Reacher. Por isso, a ordem cronológica dos acontecimentos é diferente da sequência de lançamento.

Confira a sequência dos principais livros da série:

"Killing Floor" (1997) "Die Trying" (1998) "Tripwire" (1999) "The Visitor" (2000) "Echo Burning" (2001) "Without Fail" (2002) "Persuader" (2003) "The Enemy" (2004) "One Shot" (2005) "The Hard Way" (2006) "Bad Luck and Trouble" (2007) "Nothing to Lose" (2008) "Gone Tomorrow" (2009) "61 Hours" (2010) "Worth Dying For" (2010) "The Affair" (2011) "A Wanted Man" (2012) "Never Go Back" (2013) "Personal" (2014) "Make Me" (2015) "Night School" (2016) "The Midnight Line" (2017) "Past Tense" (2018) "Blue Moon" (2019) "The Sentinel" (2020) "Better Off Dead" (2021) "No Plan B" (2022) "In Too Deep" (2024) "Exit Strategy" (2025)

Além dos romances, a franquia conta com a coletânea "No Middle Name", publicada em 2017. O livro reúne histórias curtas que se passam em diferentes momentos da vida de Jack Reacher.

Por reunir episódios de períodos distintos, a coletânea pode ser incorporada à leitura conforme o interesse do leitor pela cronologia do personagem.

Por qual livro começar?

Para quem nunca leu um livro de Jack Reacher, a recomendação editorial mais direta é começar por "Killing Floor", publicado no Brasil como "Dinheiro Sujo".

O romance apresenta o personagem em uma pequena cidade da Geórgia, onde ele acaba envolvido em uma investigação criminal. A história estabelece as características de Reacher e funciona como uma introdução ao universo da série.

A ordem de lançamento também permite acompanhar a evolução da escrita de Lee Child ao longo dos anos.

Ordem cronológica: como funciona?

A cronologia de "Reacher" inclui histórias que acontecem antes de outras aventuras já publicadas. "The Enemy", por exemplo, é um prelúdio ambientado durante a carreira militar do protagonista.

Já "Night School" também explora um período anterior da trajetória de Reacher. Essas obras ajudam a conhecer acontecimentos de seu passado, mas podem ser lidas depois dos primeiros romances para acompanhar a série conforme ela foi lançada.

Vale a pena ler os livros na ordem?

A série foi estruturada para permitir que cada romance funcione como uma aventura própria. Lee Child já explicou, em entrevista ao The Penguin Random House, em 2014, que os leitores podem começar por diferentes livros sem precisar conhecer toda a trajetória anterior de Reacher.

Quais livros de 'Reacher' foram adaptados para o português brasileiro?

Os leitores brasileiros podem encontrar diversos livros de Lee Child traduzidos para o português. Entre os títulos publicados estão: