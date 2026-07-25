Quem foi Chuck Russell: diretor de 'O Máscara' morreu aos 74 anos

O cineasta americano Chuck Russell, diretor de "O Máscara", morreu aos 74 anos. Ele foi encontrado sem vida em sua casa na região de San Diego, na Califórnia, na quarta-feira, 22 de julho. A morte foi confirmada pela família e pelo advogado do diretor, mas a causa ainda não foi divulgada.

Segundo o site TMZ, primeiro a noticiar o caso, o corpo de bombeiros local foi acionado na tarde de quarta-feira após um chamado de emergência médica envolvendo um homem inconsciente. A família viajaria para a Califórnia em busca de respostas sobre o ocorrido.

Quem foi Chuck Russell

Nascido Charles Raymond Russell em 9 de maio de 1952, em Park Ridge, no estado americano de Illinois, Russell graduou-se na Universidade de Illinois em Urbana-Champaign. Começou a carreira em Hollywood como coordenador de produção em 1976 e trabalhou como roteirista e assistente de direção em filmes independentes antes de assumir a cadeira de diretor.

Como roteirista, estreou no suspense de ficção científica "Dreamscape" (1984). Foi durante esse período que conheceu Frank Darabont, com quem colaboraria em projetos seguintes. A dupla assinou o roteiro de "A Hora do Pesadelo 3: Os Guerreiros dos Sonhos" (1987), longa que marcou a estreia de Russell na direção.

O filme, terceiro capítulo da franquia do assassino Freddy Krueger, arrecadou mais do que os dois primeiros títulos da série e ajudou a lançar a carreira da atriz Patricia Arquette. No ano seguinte, Russell dirigiu uma refilmagem do clássico de terror "A Bolha Assassina", cujo roteiro também escreveu ao lado de Darabont.

O sucesso com "O Máscara"

A consagração veio em 1994 com "O Máscara", comédia de aventura estrelada por Jim Carrey no papel do tímido bancário Stanley Ipkiss, que se transforma em um herói de rosto verde ao vestir uma máscara enigmática. O longa marcou a estreia de Cameron Diaz no cinema e ajudou a projetar tanto a atriz quanto Carrey ao estrelato global.

O filme foi um enorme sucesso de bilheteria, com arrecadação superior a US$ 350 milhões no mundo diante de um orçamento de US$ 18 milhões. A produção ainda recebeu uma indicação ao Oscar de melhores efeitos visuais em 1995, criados pela Industrial Light and Magic, de George Lucas.

Em entrevista à Variety em 2024, Russell relembrou que o estúdio New Line queria originalmente um filme de terror. "A New Line queria outro filme de terror chocante", disse o diretor. Ele contou ter defendido uma abordagem diferente para não repetir a fórmula sombria de Freddy Krueger.

Carreira em Hollywood

Após "O Máscara", Russell dirigiu o suspense de ação "Eraser: Queima de Arquivo" (1996), com Arnold Schwarzenegger, e o terror psicológico "Prenda-me" (2000), com Kim Basinger. Em 2002, comandou "O Escorpião Rei", que marcou o primeiro papel de protagonista de Dwayne "The Rock" Johnson, então astro da luta livre. O longa foi um spin-off de "O Retorno da Múmia" (2001), em que o ator havia atuado em papel coadjuvante.

Depois de um intervalo de alguns anos, o diretor retornou com "A Ira de um Homem" (2016) e "Paradise City" (2022), ambos com John Travolta, o segundo também com Bruce Willis. Seu último trabalho creditado como diretor foi o terror sobrenatural "Witchboard" (2024), que também coescreveu. Ao longo da carreira, dirigiu 12 filmes.

A homenagem de Jim Carrey

Jim Carrey prestou uma homenagem ao diretor após a notícia de sua morte. Em comunicado, o ator afirmou considerar um privilégio ter trabalhado com Russell, que, segundo ele, criou uma atmosfera de encantamento e camaradagem nas filmagens de "O Máscara".

"Todo o elenco e a equipe foram tocados e inspirados por sua ludicidade", declarou Carrey. O ator disse ainda considerar o filme uma das joias de sua vida criativa e encerrou a mensagem agradecendo ao diretor.