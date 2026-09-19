Trump lança enquete para propor novo nome para a inteligência artificial

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, lançou neste sábado, 19, uma enquete propondo mudar o nome da inteligência artificial (IA), em uma semana marcada pela discussão sobre os riscos dessa tecnologia.

"Uma descrição muito mais elegante e exata deste novo fenômeno seria Inteligência Superior (IS), Inteligência Extrema (IE) ou Inteligência Suprema (IS). Qual é o melhor nome para esta 'revolução' em constante crescimento?", escreveu o mandatário em sua conta na rede Truth Social.

Alegando que "muitas pessoas consideram que o termo Inteligência Artificial é impreciso e pouco elegante", Trump pediu aos seus seguidores que participassem desta enquete.

A pesquisa lançada pelo presidente americano chega uma semana depois de o diretor-executivo da Anthropic, Dario Amodei, publicar um artigo no qual pedia "um ritmo mais lento" para o setor diante dos crescentes riscos de segurança da IA.

A essa advertência se somaram outros líderes tecnológicos como seus rivais Sam Altman, da OpenAI, e Elon Musk, da xAI, em uma coincidência pouco habitual no setor.

O diretor-executivo da Meta, Mark Zuckerberg, distanciou-se dias depois, no entanto, das propostas para coordenar uma desaceleração no desenvolvimento desta tecnologia ao defender que cada empresa deve assumir por conta própria a "responsabilidade" de garantir que seus modelos de IA sejam seguros.

Trump, por sua vez, denunciou na segunda-feira, 14, que existe "uma conspiração doentia" contra a IA e garantiu que esta tecnologia não precisa de mais controle do que o fato de ele ser o presidente do país.

"O único controle ou mecanismo de segurança de que a IA precisa é um presidente forte e inteligente (com um alto quociente de inteligência!), e os Estados Unidos têm isso de sobra!", escreveu Trump em sua rede social.