'Monstro: A História de Lizzie Borden' é baseado em uma história real?

Sim. A quarta temporada de "Monstro" é inspirada em um caso real que chocou os Estados Unidos no fim do século 19. Em "Monster: The Lizzie Borden Story", Ella Beatty interpreta Lizzie Borden, mulher de Massachusetts que foi acusada de matar o pai e a madrasta em 1892.

A série, criada por Ryan Murphy e Ian Brennan, estreou na Netflix nesta quinta-feira, 17, e é a primeira temporada da antologia a colocar uma mulher acusada de assassinato como figura central.

O que aconteceu com Lizzie Borden?

Em 4 de agosto de 1892, Andrew Borden, pai de Lizzie, e Abby Borden, sua madrasta, foram encontrados mortos na casa da família em Fall River, Massachusetts.

Abby sofreu 18 ou 19 golpes na cabeça, enquanto Andrew foi atingido de 10 a 11 vezes. A arma provavelmente utilizada foi uma machadinha, mas o objeto nunca foi encontrado.

As suspeitas recaíram sobre Lizzie, que estava em casa no momento dos assassinatos. Ela foi presa em agosto de 1892 e levada a julgamento no ano seguinte.

Lizzie Borden foi condenada?

Não. Lizzie foi absolvida em 20 de junho de 1893, após um julgamento que ganhou repercussão nacional.

A acusação sustentava que ela teria cometido os assassinatos por interesse financeiro. A defesa, por outro lado, destacou a falta de evidências físicas, incluindo o fato de a arma do crime nunca ter sido encontrada.

O caso permaneceu sem uma solução definitiva, e Lizzie continuou associada aos assassinatos na cultura popular.

Como 'Monstro' retrata a história?

A temporada apresenta Lizzie como uma mulher reprimida pelas expectativas familiares e acompanha sua relação com Bridget "Maggie" Sullivan, interpretada por Vicky Krieps.

A narrativa explora repressão, raiva feminina, sexo, poder e vingança antes e durante os acontecimentos que levaram aos assassinatos.

O elenco também conta com Charlie Hunnam como Andrew Borden, Rebecca Hall como Abby Borden, Billie Lourd como Emma Borden, Jessica Barden como Nance O'Neil e Sarah Paulson como Aileen Wuornos.

Wuornos não fazia parte da história original de Lizzie. Na série, a personagem aparece em acontecimentos posteriores e é apresentada como uma mulher influenciada pelo legado deixado pelo caso Borden.

Outras produções sobre Lizzie Borden

A história real já inspirou diferentes produções para cinema e televisão. Entre elas estão "The Legend of Lizzie Borden", de 1975, "Lizzie Borden Took an Ax", de 2014, estrelado por Christina Ricci, e "Lizzie", de 2018, com Chloë Sevigny e Kristen Stewart.

O caso também ganhou uma versão televisiva em "The Lizzie Borden Chronicles", estrelada por Christina Ricci.

Confira o trailer

"Monster: The Lizzie Borden Story" tem oito episódios, todos disponíveis na Netflix desde 17 de setembro.