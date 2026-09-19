'Monstro: A História de Lizzie Borden' é baseado em uma história real?

Lizzie Borden: ela foi uma mulher de Massachusetts acusada de matar o pai, Andrew Borden, e a madrasta, Abby Borden, em 1892 (Netflix / Divulgação)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 19 de setembro de 2026 às 06h00.
Sim. A quarta temporada de "Monstro" é inspirada em um caso real que chocou os Estados Unidos no fim do século 19. Em "Monster: The Lizzie Borden Story", Ella Beatty interpreta Lizzie Borden, mulher de Massachusetts que foi acusada de matar o pai e a madrasta em 1892.
A série, criada por Ryan Murphy e Ian Brennan, estreou na Netflix nesta quinta-feira, 17, e é a primeira temporada da antologia a colocar uma mulher acusada de assassinato como figura central.
Em 4 de agosto de 1892, Andrew Borden, pai de Lizzie, e Abby Borden, sua madrasta, foram encontrados mortos na casa da família em Fall River, Massachusetts.
Abby sofreu 18 ou 19 golpes na cabeça, enquanto Andrew foi atingido de 10 a 11 vezes. A arma provavelmente utilizada foi uma machadinha, mas o objeto nunca foi encontrado.
As suspeitas recaíram sobre Lizzie, que estava em casa no momento dos assassinatos. Ela foi presa em agosto de 1892 e levada a julgamento no ano seguinte.
Não. Lizzie foi absolvida em 20 de junho de 1893, após um julgamento que ganhou repercussão nacional.
A acusação sustentava que ela teria cometido os assassinatos por interesse financeiro. A defesa, por outro lado, destacou a falta de evidências físicas, incluindo o fato de a arma do crime nunca ter sido encontrada.
O caso permaneceu sem uma solução definitiva, e Lizzie continuou associada aos assassinatos na cultura popular.
A temporada apresenta Lizzie como uma mulher reprimida pelas expectativas familiares e acompanha sua relação com Bridget "Maggie" Sullivan, interpretada por Vicky Krieps.
A narrativa explora repressão, raiva feminina, sexo, poder e vingança antes e durante os acontecimentos que levaram aos assassinatos.
O elenco também conta com Charlie Hunnam como Andrew Borden, Rebecca Hall como Abby Borden, Billie Lourd como Emma Borden, Jessica Barden como Nance O'Neil e Sarah Paulson como Aileen Wuornos.
Wuornos não fazia parte da história original de Lizzie. Na série, a personagem aparece em acontecimentos posteriores e é apresentada como uma mulher influenciada pelo legado deixado pelo caso Borden.
A história real já inspirou diferentes produções para cinema e televisão. Entre elas estão "The Legend of Lizzie Borden", de 1975, "Lizzie Borden Took an Ax", de 2014, estrelado por Christina Ricci, e "Lizzie", de 2018, com Chloë Sevigny e Kristen Stewart.
O caso também ganhou uma versão televisiva em "The Lizzie Borden Chronicles", estrelada por Christina Ricci.
"Monster: The Lizzie Borden Story" tem oito episódios, todos disponíveis na Netflix desde 17 de setembro.