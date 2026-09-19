São Paulo vence Flamengo e garante vaga na final do Brasileirão Feminino

Dono da melhor campanha da primeira fase, o São Paulo já garantiu o direito de disputar o segundo jogo da decisão em casa (Instagram/Reprodução)
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Publicado em 19 de setembro de 2026 às 18h40.
O São Paulo é o primeiro finalista do Campeonato Brasileiro Feminino de 2026. Neste sábado (19), o Tricolor venceu o Flamengo por 1 a 0, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP), e confirmou a classificação para a decisão.
O gol da vitória foi marcado pela atacante Kesia aos 43 minutos do segundo tempo. Formada nas categorias de base do São Paulo, a jogadora recebeu a bola, fez a jogada individual e balançou as redes para selar a vaga. Como havia vencido o jogo de ida por 3 a 1, no Rio de Janeiro, o time paulista terminou a semifinal com 4 a 1 no placar agregado.
A classificação também garantiu ao São Paulo uma vaga na Copa Libertadores Feminina de 2027.
Precisando vencer por pelo menos dois gols de diferença para levar a decisão aos pênaltis, o Flamengo começou a partida tentando acelerar as jogadas ofensivas. Cristiane recuava para participar da construção e dificultava a marcação são-paulina.
A principal oportunidade do time carioca no primeiro tempo aconteceu aos 17 minutos. Cristiane recebeu em boa posição e acertou o travessão.
O São Paulo adotou uma postura mais reativa e apostou nos contra-ataques. Aos 19 minutos, Milena ficou de frente para a goleira Vivi, mas não conseguiu aproveitar a chance.
Na segunda etapa, as entradas de Crivelari e Milena ajudaram o Tricolor a controlar melhor a posse de bola no campo de ataque. A equipe passou a criar mais oportunidades e, na reta final, ganhou vantagem também no aspecto físico.
Vivi fez pelo menos duas grandes defesas para manter o Flamengo vivo na disputa, mas não conseguiu impedir o gol são-paulino. Aos 43 minutos, Kesia aproveitou uma jogada individual e marcou o gol que confirmou a classificação do Tricolor.
A outra semifinal será disputada entre Corinthians e Bahia. No primeiro confronto, realizado na Fonte Nova, o Corinthians venceu por 1 a 0.
O jogo de volta está marcado para segunda-feira (21), às 21h30, na Neo Química Arena. O vencedor do confronto será o adversário do São Paulo na final.
Dono da melhor campanha da primeira fase, o São Paulo já garantiu o direito de disputar o segundo jogo da decisão em casa. A CBF ainda precisa oficializar as datas e os detalhes da final, mas os confrontos estão previstos para 27 de setembro e 4 de outubro.
O Tricolor terminou a primeira fase na liderança, com 41 pontos e 80% de aproveitamento. Foram 13 vitórias, dois empates e duas derrotas, além de 31 gols marcados e 11 sofridos.
Nas quartas de final, o São Paulo empatou em 0 a 0 com o Grêmio no primeiro jogo e venceu por 2 a 0 na partida de volta.
Na semifinal, superou o Flamengo nos dois confrontos: 3 a 1 no Rio de Janeiro e 1 a 0 em Campinas.
O campeão do Brasileirão Feminino receberá R$ 2 milhões, enquanto o vice-campeão ficará com R$ 1 milhão. As 18 equipes que disputaram a primeira fase receberam R$ 720 mil cada. A CBF também estabeleceu um bônus de R$ 20 mil por partida transmitida em rede nacional.