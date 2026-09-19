São Paulo vence Flamengo e garante vaga na final do Brasileirão Feminino

O São Paulo é o primeiro finalista do Campeonato Brasileiro Feminino de 2026. Neste sábado (19), o Tricolor venceu o Flamengo por 1 a 0, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP), e confirmou a classificação para a decisão.

O gol da vitória foi marcado pela atacante Kesia aos 43 minutos do segundo tempo. Formada nas categorias de base do São Paulo, a jogadora recebeu a bola, fez a jogada individual e balançou as redes para selar a vaga. Como havia vencido o jogo de ida por 3 a 1, no Rio de Janeiro, o time paulista terminou a semifinal com 4 a 1 no placar agregado.

A classificação também garantiu ao São Paulo uma vaga na Copa Libertadores Feminina de 2027.

Flamengo busca reação, mas São Paulo segura vantagem

Precisando vencer por pelo menos dois gols de diferença para levar a decisão aos pênaltis, o Flamengo começou a partida tentando acelerar as jogadas ofensivas. Cristiane recuava para participar da construção e dificultava a marcação são-paulina.

A principal oportunidade do time carioca no primeiro tempo aconteceu aos 17 minutos. Cristiane recebeu em boa posição e acertou o travessão.

O São Paulo adotou uma postura mais reativa e apostou nos contra-ataques. Aos 19 minutos, Milena ficou de frente para a goleira Vivi, mas não conseguiu aproveitar a chance.

Na segunda etapa, as entradas de Crivelari e Milena ajudaram o Tricolor a controlar melhor a posse de bola no campo de ataque. A equipe passou a criar mais oportunidades e, na reta final, ganhou vantagem também no aspecto físico.

Vivi fez pelo menos duas grandes defesas para manter o Flamengo vivo na disputa, mas não conseguiu impedir o gol são-paulino. Aos 43 minutos, Kesia aproveitou uma jogada individual e marcou o gol que confirmou a classificação do Tricolor.

São Paulo aguarda Corinthians ou Bahia

A outra semifinal será disputada entre Corinthians e Bahia. No primeiro confronto, realizado na Fonte Nova, o Corinthians venceu por 1 a 0.

O jogo de volta está marcado para segunda-feira (21), às 21h30, na Neo Química Arena. O vencedor do confronto será o adversário do São Paulo na final.

Dono da melhor campanha da primeira fase, o São Paulo já garantiu o direito de disputar o segundo jogo da decisão em casa. A CBF ainda precisa oficializar as datas e os detalhes da final, mas os confrontos estão previstos para 27 de setembro e 4 de outubro.

Campanha do São Paulo

O Tricolor terminou a primeira fase na liderança, com 41 pontos e 80% de aproveitamento. Foram 13 vitórias, dois empates e duas derrotas, além de 31 gols marcados e 11 sofridos.

Nas quartas de final, o São Paulo empatou em 0 a 0 com o Grêmio no primeiro jogo e venceu por 2 a 0 na partida de volta.

Na semifinal, superou o Flamengo nos dois confrontos: 3 a 1 no Rio de Janeiro e 1 a 0 em Campinas.

Premiação

O campeão do Brasileirão Feminino receberá R$ 2 milhões, enquanto o vice-campeão ficará com R$ 1 milhão. As 18 equipes que disputaram a primeira fase receberam R$ 720 mil cada. A CBF também estabeleceu um bônus de R$ 20 mil por partida transmitida em rede nacional.